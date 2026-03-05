快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

經典賽／「少了我不會差太多」！對中華隊信心十足 李灝宇：大家都很厲害

中央社／ 東京5日電
效力美職底特律老虎的台灣隊野手李灝宇（右）賽前確定因傷退賽。中央社
旅美好手李灝宇在WBC開打前因為身體狀況退賽，就差最後一步無緣參賽，李灝宇難掩失落，透露講了很久的電話試圖跟球團溝通，很可惜無法參賽，總教練曾豪駒也送上擁抱。

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今天在東京巨蛋開打，中華隊首戰迎戰澳洲隊，開打前傳出壞消息，旅美底特律老虎隊好手李灝宇側腹輕微拉傷，老虎球團保守評估後，決定讓李灝宇退賽，最後改由張政禹遞補。

李灝宇賽前受訪難掩失望神情，他表示，在宮崎官辦熱身賽時身體有點緊繃，但其實沒有太大問題，防護員有上報，球團最後的決定比較保護、保守一點。

李灝宇想要參賽的渴望很強烈，透露有試過各種方法、協調，從昨天開始講電話到很晚，今天早上也很早起床，就是希望嘗試跟球隊溝通，用盡各種方式，但理解球員屬於球隊的資產，球隊最後做出比較保守的決定。

賽前曾豪駒有跟李灝宇擁抱，李灝宇透露，曾豪駒主要跟他說做出換人的判斷也很困難，但必須採取果斷的決定。李灝宇明白總教練的難處，但他對中華隊很有信心，他直言，「少了我不會差太多，因為大家都很厲害。」

李灝宇表示，如果未來有機會，當然希望再度披上代表隊戰袍，可以加入國家代表隊機會難得，「文化、打球習慣都一樣，可以跟隊友大聊特聊。」

經典賽 李灝宇

