經典賽／「好！我現在出發！」 張政禹支援前線：任何地方都守

中華隊在經典賽開打前夕傳傷兵，張政禹緊急支援前線，收到通知後4小時已經在飛機上，對於這一趟意料之外的旅程，張政禹一口應允，「就說好，我現在可以出發。」他尚未清楚自己角色定位，但做好準備，「任何地方都守，等待教練安排，在教練需要時可以派上用場。」

李灝宇出現傷情，經過MRI核磁共振檢查後確定退賽，張政禹遞補進入名單，已經隨隊一起在東京巨蛋練球。

張政禹還原時間軸，昨天原本正隨味全龍隊比賽，中午12點半接到通知，「一開始也不知道發生什麼事，就是隨時做好準備，教練叫了，也沒有猶豫太多，就說好，我現在可以出發。」他在下午2點12分已經搭高鐵到桃園，搭4點25分的班機出發。

張政禹。特派記者余承翰／攝影

張政禹抱著不確定性來到東京，能不能遞補，要看李灝宇的檢查結果，他也說：灝宇受傷不是好消息，希望大家都可以平安比賽，「他的生涯還是很重要，球團很保護他，是很重要的資產，還是辛苦他了，希望他今年可以上大聯盟。」他也感謝教練讓他有機會可以補進中華隊。

張政禹今天與李灝宇相互擁抱，一個錯身，兩人在30人名單中一進一出，張政禹透露，剛剛有跟他說，希望他今年可以上大聯盟，也認為他未來絕對還有機會再戰經典賽。

至於出發前龍隊教頭葉君璋說了什麼？張政禹說：「他說台灣人都在看你們，加油！」