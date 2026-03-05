快訊

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
張政禹。特派記者余承翰／攝影
中華隊在經典賽開打前夕傳傷兵，張政禹緊急支援前線，收到通知後4小時已經在飛機上，對於這一趟意料之外的旅程，張政禹一口應允，「就說好，我現在可以出發。」他尚未清楚自己角色定位，但做好準備，「任何地方都守，等待教練安排，在教練需要時可以派上用場。」

李灝宇出現傷情，經過MRI核磁共振檢查後確定退賽，張政禹遞補進入名單，已經隨隊一起在東京巨蛋練球。

張政禹還原時間軸，昨天原本正隨味全龍隊比賽，中午12點半接到通知，「一開始也不知道發生什麼事，就是隨時做好準備，教練叫了，也沒有猶豫太多，就說好，我現在可以出發。」他在下午2點12分已經搭高鐵到桃園，搭4點25分的班機出發。

張政禹。特派記者余承翰／攝影
張政禹抱著不確定性來到東京，能不能遞補，要看李灝宇的檢查結果，他也說：灝宇受傷不是好消息，希望大家都可以平安比賽，「他的生涯還是很重要，球團很保護他，是很重要的資產，還是辛苦他了，希望他今年可以上大聯盟。」他也感謝教練讓他有機會可以補進中華隊。

張政禹今天與李灝宇相互擁抱，一個錯身，兩人在30人名單中一進一出，張政禹透露，剛剛有跟他說，希望他今年可以上大聯盟，也認為他未來絕對還有機會再戰經典賽。

至於出發前龍隊教頭葉君璋說了什麼？張政禹說：「他說台灣人都在看你們，加油！」

張政禹。特派記者余承翰／攝影
相關新聞

經典賽Live／3局上中華隊打線連吞3K 0：0澳洲

世界棒球經典賽開打，就是今天！中華隊首戰澳洲隊，由王牌投手徐若熙把關，先發打線出爐，林安可擔任第二棒，李灝宇傷退後的二壘位置由林子偉扛起。

經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

世界棒球經典賽今天開打，中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，也是本屆賽事全球首戰，中華隊內野手吳念庭出席賽前記者會，談到旅外好手李灝宇因傷退賽，他說：「希望帶著灝宇不甘心的心情去迎接接下來四場比賽。」

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

中華隊今天在經典賽開打當天傳出震撼消息，李灝宇報到只打了一場熱身賽就傷退，總教練曾豪駒表示，相信李灝宇本人也很難過，在最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信透過集訓培養默契，「張政禹加入後，差異不會太大。」

經典賽／遺憾就差最後一步不能打 李灝宇：曾總跟我說不好意思

中華隊罕見在世界棒球經典賽開打前換將，旅美野手李灝宇因傷退出，今天對澳洲隊賽前談到此事，他說：「老實說從11月一開始準備到現在，就差最後一步不能打。」

經典賽／暖！中華隊休息區掛起22、55戰袍 龍恩、李灝宇退賽仍然「衣」起拚

中華隊今天在大賽前夕接連失去龍恩（Jonathon Long）、李灝宇兩位3A級強打，今天首戰面對澳洲隊，休息區掛起兩人的球衣，中華隊帶著他們的心意一起拚戰。

經典賽／「好！我現在出發！」 張政禹支援前線：任何地方都守

中華隊在經典賽開打前夕傳傷兵，張政禹緊急支援前線，收到通知後4小時已經在飛機上，對於這一趟意料之外的旅程，張政禹一口應允，「就說好，我現在可以出發。」他尚未清楚自己角色定位，但做好準備，「任何地方都守，等待教練安排，在教練需要時可以派上用場。」

