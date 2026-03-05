經典賽／遺憾就差最後一步不能打 李灝宇：曾總跟我說不好意思

中華隊罕見在世界棒球經典賽開打前換將，旅美野手李灝宇因傷退出，今天對澳洲隊賽前談到此事，他說：「老實說從11月一開始準備到現在，就差最後一步不能打。」

李灝宇確定受傷退賽，改由張政禹遞補，他表示，身體狀況其實都很好，在宮崎熱身賽時，只是感覺有點緊（側腹肌拉傷），沒什麼太大反應，防護員往上報，球隊可能就是以防萬一，比較保守一點。

李灝宇說：「還是想要在這裡跟著大家一起，如果中途離開真的很可惜，自己也滿遺憾的，能否留隊還在討論，這方面都有在溝通，還不確定。」

官辦熱身賽身體出狀況，李灝宇強調試過各種方法、各種協調，昨天講電話講到很晚，早上也很早起來，就是試著去跟球隊（老虎隊）做溝通，用盡各種方法，但球團還是覺得保守一點比較好，「畢竟我還是球隊的資產，很難去做取捨。」

旅美野手李灝宇因傷退出中華隊，覺得很遺憾。特派記者余承翰／東京攝影

李灝宇認為中華隊氣氛就很好，很難得有這種機會，可以在球隊跟大家大聊特聊，文化、打球習慣都比較熟悉。

談到中華隊總教練曾豪駒的換人決定，李灝宇說：「曾總說做出這個決定沒有辦法，在最後一個時間點，一定要採取比較果斷的決定，他跟我不好意思。」

李灝宇表示，曾總有自己的難度，還是要以球隊做考量、不是個人，「其實少了我一個也不會差太多，中華隊大家都很厲害，看起來狀況都很好，差我一個也不會差多少。」