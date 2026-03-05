快訊

經典賽／遺憾就差最後一步不能打 李灝宇：曾總跟我說不好意思

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
旅美野手李灝宇因傷退出中華隊，覺得很遺憾。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊罕見在世界棒球經典賽開打前換將，旅美野手李灝宇因傷退出，今天對澳洲隊賽前談到此事，他說：「老實說從11月一開始準備到現在，就差最後一步不能打。」

李灝宇確定受傷退賽，改由張政禹遞補，他表示，身體狀況其實都很好，在宮崎熱身賽時，只是感覺有點緊（側腹肌拉傷），沒什麼太大反應，防護員往上報，球隊可能就是以防萬一，比較保守一點。

李灝宇說：「還是想要在這裡跟著大家一起，如果中途離開真的很可惜，自己也滿遺憾的，能否留隊還在討論，這方面都有在溝通，還不確定。」

官辦熱身賽身體出狀況，李灝宇強調試過各種方法、各種協調，昨天講電話講到很晚，早上也很早起來，就是試著去跟球隊（老虎隊）做溝通，用盡各種方法，但球團還是覺得保守一點比較好，「畢竟我還是球隊的資產，很難去做取捨。」

旅美野手李灝宇因傷退出中華隊，覺得很遺憾。特派記者余承翰／東京攝影
李灝宇認為中華隊氣氛就很好，很難得有這種機會，可以在球隊跟大家大聊特聊，文化、打球習慣都比較熟悉。

談到中華隊總教練曾豪駒的換人決定，李灝宇說：「曾總說做出這個決定沒有辦法，在最後一個時間點，一定要採取比較果斷的決定，他跟我不好意思。」

李灝宇表示，曾總有自己的難度，還是要以球隊做考量、不是個人，「其實少了我一個也不會差太多，中華隊大家都很厲害，看起來狀況都很好，差我一個也不會差多少。」

經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

經典賽／隨隊記者揭露左腹斜肌拉傷 李灝宇將返老虎基地檢查

經典賽／開打前動盪！老虎決定讓李灝宇退出 中華隊遞補張政禹

經典賽Live／2局下徐若熙回敬三上三下 中華0：0澳洲

世界棒球經典賽開打，就是今天！中華隊首戰澳洲隊，由王牌投手徐若熙把關，先發打線出爐，林安可擔任第二棒，李灝宇傷退後的二壘位置由林子偉扛起。

經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

世界棒球經典賽今天開打，中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，也是本屆賽事全球首戰，中華隊內野手吳念庭出席賽前記者會，談到旅外好手李灝宇因傷退賽，他說：「希望帶著灝宇不甘心的心情去迎接接下來四場比賽。」

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

中華隊今天在經典賽開打當天傳出震撼消息，李灝宇報到只打了一場熱身賽就傷退，總教練曾豪駒表示，相信李灝宇本人也很難過，在最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信透過集訓培養默契，「張政禹加入後，差異不會太大。」

經典賽／遺憾就差最後一步不能打 李灝宇：曾總跟我說不好意思

中華隊罕見在世界棒球經典賽開打前換將，旅美野手李灝宇因傷退出，今天對澳洲隊賽前談到此事，他說：「老實說從11月一開始準備到現在，就差最後一步不能打。」

經典賽／暖！中華隊休息區掛起22、55戰袍 龍恩、李灝宇退賽仍然「衣」起拚

中華隊今天在大賽前夕接連失去龍恩（Jonathon Long）、李灝宇兩位3A級強打，今天首戰面對澳洲隊，休息區掛起兩人的球衣，中華隊帶著他們的心意一起拚戰。

經典賽／「好！我現在出發！」 張政禹支援前線：任何地方都守

中華隊在經典賽開打前夕傳傷兵，張政禹緊急支援前線，收到通知後4小時已經在飛機上，對於這一趟意料之外的旅程，張政禹一口應允，「就說好，我現在可以出發。」他尚未清楚自己角色定位，但做好準備，「任何地方都守，等待教練安排，在教練需要時可以派上用場。」

