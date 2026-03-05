聽新聞
經典賽／「巨人也會倒下」 大聯盟官網提及台灣可能再次扳倒日本？
世界棒球經典賽今天點燃戰火！大聯盟官網今天做出預賽各組的預測和關注球員，其中在率先開打的C組，最被看好的毫無疑問是衛冕軍日本隊，但文中也提到，「台灣不無可能在東京巨蛋製造驚喜」，「台灣隊長」陳傑憲也被點名值得注意。
日本隊在本屆經典賽尋求連霸，陣中有8名大聯盟球員助陣，包括大谷翔平、山本由伸、岡本和真、村上宗隆、吉田正尚及鈴木誠也等人，日職選手中也有去年拿下澤村賞的伊藤大海，外界都認為日本隊仍是本屆的奪冠大熱門，大聯盟官網也同樣做出這樣的預測。
「但即使是巨人，也有倒下的一天。」大聯盟官網內文接著提到，外野守備是日本隊的隱憂，「會不會像在世界12強賽那樣，被中華隊中斷他們的國際賽27連勝？」、「台灣的棒球熱潮在那之後達到沸點，所以如果這支球隊今年在東京巨蛋製造一些驚喜，也不用覺得意外。」
至於提到值得關注的球星，C組沒有意外地由大谷翔平、山本由伸領銜，擔任「南韓隊長」的舊金山巨人隊外野手李政厚也在列。
文中另外列出「低調但值得注意的名字」，「台灣隊長」陳傑憲被點名，內文提到，他是2024年世界12強賽MVP，繳出6成52打擊率，帶領球隊拿下冠軍。
