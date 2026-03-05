快訊

我為什麼會得白血病？林禹宏生前反思告誡：「1習慣」簡直是慢性自殺

左營軍港沉船奇觀 放棄打撈的美籍老船塢服役逾70年

中國漫記／喝茶民族變心 陸咖啡品牌飛速跨越萬店門檻

經典賽／「巨人也會倒下」 大聯盟官網提及台灣可能再次扳倒日本？

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
大聯盟官網今天做出預賽各組的預測和關注球員，文中提到，「台灣不無可能在東京巨蛋製造驚喜」。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
大聯盟官網今天做出預賽各組的預測和關注球員，文中提到，「台灣不無可能在東京巨蛋製造驚喜」。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

世界棒球經典賽今天點燃戰火！大聯盟官網今天做出預賽各組的預測和關注球員，其中在率先開打的C組，最被看好的毫無疑問是衛冕軍日本隊，但文中也提到，「台灣不無可能在東京巨蛋製造驚喜」，「台灣隊長」陳傑憲也被點名值得注意。

日本隊在本屆經典賽尋求連霸，陣中有8名大聯盟球員助陣，包括大谷翔平、山本由伸、岡本和真、村上宗隆、吉田正尚及鈴木誠也等人，日職選手中也有去年拿下澤村賞的伊藤大海，外界都認為日本隊仍是本屆的奪冠大熱門，大聯盟官網也同樣做出這樣的預測。

「但即使是巨人，也有倒下的一天。」大聯盟官網內文接著提到，外野守備是日本隊的隱憂，「會不會像在世界12強賽那樣，被中華隊中斷他們的國際賽27連勝？」、「台灣的棒球熱潮在那之後達到沸點，所以如果這支球隊今年在東京巨蛋製造一些驚喜，也不用覺得意外。」

至於提到值得關注的球星，C組沒有意外地由大谷翔平、山本由伸領銜，擔任「南韓隊長」的舊金山巨人隊外野手李政厚也在列。

文中另外列出「低調但值得注意的名字」，「台灣隊長」陳傑憲被點名，內文提到，他是2024年世界12強賽MVP，繳出6成52打擊率，帶領球隊拿下冠軍。

經典賽／對澳洲打線出爐！林子偉扛二壘、林安可扛二棒

世界棒球經典賽開打，就是今天！中華隊首戰澳洲隊，由王牌投手徐若熙把關，先發打線出爐，林安可擔任第二棒，李灝宇傷退後的二壘位置由林子偉扛起。

經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

世界棒球經典賽今天開打，中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，也是本屆賽事全球首戰，中華隊內野手吳念庭出席賽前記者會，談到旅外好手李灝宇因傷退賽，他說：「希望帶著灝宇不甘心的心情去迎接接下來四場比賽。」

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

中華隊今天在經典賽開打當天傳出震撼消息，李灝宇報到只打了一場熱身賽就傷退，總教練曾豪駒表示，相信李灝宇本人也很難過，在最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信透過集訓培養默契，「張政禹加入後，差異不會太大。」

經典賽／隨隊記者揭露左腹斜肌拉傷 李灝宇將返老虎基地檢查

李灝宇今天確定退出中華隊，經典賽開打前夕少了一位大將，根據The Athletic網站老虎隨隊記者史蒂文哈根（Cody Stavenhagen）報導，他因左側腹斜肌拉傷退賽，接下來將先返回老虎春訓基地進行進一步檢查。

經典賽／「巨人也會倒下」 大聯盟官網提及台灣可能再次扳倒日本？

世界棒球經典賽今天點燃戰火！大聯盟官網今天做出預賽各組的預測和關注球員，其中在率先開打的C組，最被看好的毫無疑問是衛冕軍日本隊，但文中也提到，「台灣不無可能在東京巨蛋製造驚喜」，「台灣隊長」陳傑憲也被點名值得注意。

經典賽／台灣人的熱情！財經作家直擊「羽田機場塞爆」驚喜：大家都撞衫

2026年WBC世界棒球經典賽事今日開打，吸引許多球迷遠赴東京一同為中華隊加油。財經作家阿格力曬出日本羽田機場的畫面，照片中人山人海「大爆滿」，且人們都穿著「TEAM TAIWAN」的衣服，網友們在稱讚台灣人團結之餘，也笑稱台灣人要把「東京巨蛋變成台北大巨蛋」。

