經典賽／張政禹加入中華隊練球 東京巨蛋湧進大量台灣球迷
中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，進行預賽C組首戰，也是本屆賽事全球第一場比賽，張政禹昨天緊急搭機抵達東京，今天賽前加入全隊練球，做好準備視教練團需求上場。
中華隊罕見在經典賽開打前換將，旅美野手李灝宇確定因傷退出，改由張政禹遞補；總教練曾豪駒在賽前記者會一再被問到這個問題，強調相信透過集訓培養默契，張政禹加入後，差異不會太大。
中華、澳洲之戰開打前兩個小時，東京巨蛋已經湧進不少台灣球迷，在內外野區觀看中華隊練球，不時發出歡呼聲，到處可見為中華隊加油的看板，希望順利看到開幕戰贏球。
