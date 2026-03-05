快訊

經典賽／張政禹加入中華隊練球 東京巨蛋湧進大量台灣球迷

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
中華、澳洲之戰開打前，張政禹加入中華隊練球。特派記者余承翰／東京攝影
中華、澳洲之戰開打前，張政禹加入中華隊練球。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，進行預賽C組首戰，也是本屆賽事全球第一場比賽，張政禹昨天緊急搭機抵達東京，今天賽前加入全隊練球，做好準備視教練團需求上場。

中華隊罕見在經典賽開打前換將，旅美野手李灝宇確定因傷退出，改由張政禹遞補；總教練曾豪駒在賽前記者會一再被問到這個問題，強調相信透過集訓培養默契，張政禹加入後，差異不會太大。

中華、澳洲之戰開打前兩個小時，東京巨蛋已經湧進不少台灣球迷，在內外野區觀看中華隊練球，不時發出歡呼聲，到處可見為中華隊加油的看板，希望順利看到開幕戰贏球。

中華、澳洲之戰開打前，張政禹加入中華隊練球。特派記者余承翰／東京攝影

中華、澳洲之戰開打前，張政禹加入中華隊練球。特派記者余承翰／東京攝影

經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

經典賽／開打前動盪！老虎決定讓李灝宇退出 中華隊遞補張政禹

經典賽／首戰即決戰！中華隊今戰澳洲 徐若熙先發

經典賽／對澳洲打線出爐！林子偉扛二壘、林安可扛二棒

世界棒球經典賽開打，就是今天！中華隊首戰澳洲隊，由王牌投手徐若熙把關，先發打線出爐，林安可擔任第二棒，李灝宇傷退後的二壘位置由林子偉扛起。

經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

世界棒球經典賽今天開打，中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，也是本屆賽事全球首戰，中華隊內野手吳念庭出席賽前記者會，談到旅外好手李灝宇因傷退賽，他說：「希望帶著灝宇不甘心的心情去迎接接下來四場比賽。」

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

中華隊今天在經典賽開打當天傳出震撼消息，李灝宇報到只打了一場熱身賽就傷退，總教練曾豪駒表示，相信李灝宇本人也很難過，在最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信透過集訓培養默契，「張政禹加入後，差異不會太大。」

經典賽／隨隊記者揭露左腹斜肌拉傷 李灝宇將返老虎基地檢查

李灝宇今天確定退出中華隊，經典賽開打前夕少了一位大將，根據The Athletic網站老虎隨隊記者史蒂文哈根（Cody Stavenhagen）報導，他因左側腹斜肌拉傷退賽，接下來將先返回老虎春訓基地進行進一步檢查。

經典賽／首戰即決戰！中華隊今戰澳洲 徐若熙先發

經歷四十九天集訓，中華隊今天終於正式迎接世界棒球經典賽（ＷＢＣ），首戰澳洲隊推出王牌投手徐若熙把關，總教練曾豪駒喊話，「首戰就是決戰」，他相準徐若熙過往扛大賽首戰的資歷，希望有驚人表現壓制對手。澳洲隊上屆闖進八強，並非軟柿子，總教練尼爾森也喊話，已經把中華隊摸透透。

經典賽／徐若熙扛首戰有實績背書 曾總自己就當過苦主

萬眾期待，世界棒球經典賽今天就要正式登場，徐若熙扛起首場賽事面對澳洲隊先發，其實早在去年經典賽資格賽，他就是總教練曾豪駒設定的首戰先發，當時因傷錯過，如今將扛起為中華隊在一級賽事打頭陣的重任。

