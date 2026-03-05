快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

經典賽／東京巨蛋觀賽全攻略 應援、入場、寄物、飲食…安檢超嚴格

聯合新聞網／ 綜合報導
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，賽前球員在場中列隊。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

2026世界棒球經典賽（WBC）台灣預賽分在C組今(5日)開打，先後將對上澳洲、日本、捷克、韓國，爭取前進美國邁阿密的晉級複賽資格，不少台灣球迷也前往東京巨蛋為中華隊應援。

由於東京巨蛋的安檢是出了名的仔細，特別是國際賽事期間，以下整理經典賽包括如何按票入座、安檢項目、應援物品攜帶、是否開放食物飲料入場…等規定，球迷們務必好好配合，避免延誤了觀賽時間。

🛑一、嚴格安檢：這些「絕對不能帶」

• 瓶罐類禁令：嚴禁攜帶瓶裝、罐裝（含金屬罐、玻璃瓶）及超過 500ml 的寶特瓶。現場雖然可能有倒杯區（將飲料轉裝至紙杯），但建議直接在場內購買或帶小瓶裝水，避免排隊浪費時間。

• 酒精飲料：禁止自行攜帶酒精類飲品進場。

• 實施禁菸：球場內全面禁止吸菸。

• 危險物品：包含長柄雨傘（建議帶折疊傘）、無人機、剪刀或任何可能影響安全的物品，沙灘球、充氣物、無人機、溜冰鞋、直排輪等可能會影響觀賽、比賽的物品也不行。

• 大型包包：隨身包包建議選用中小型，進場前會進行人工翻查及金屬探測。

• 貓狗犬隻：除身心障礙者輔助犬，如導盲犬，其他以外的寵物禁止帶入場。

📣二、應援規範：台式應援要注意

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，不少台灣球迷飛往東京巨蛋為中華隊加油。 特派記者余承翰／東京攝影

日本球場對應援道具與行為有嚴格規定，想帶看板、國旗的朋友請留意應援熱區規定，若為日本隊出賽場次之指定席SSS區，以及日本隊未出賽場次之指定席SS區皆不得展示應援物。

• 看板/旗幟尺寸：限制在 45x45 公分以內。嚴禁帶有政治、歧視或商業廣告內容。

• 不可擋人：使用加油道具時不可超過頭部高度，也不能遮擋後方觀眾視線。

• 站立規則：內野席必須「坐著」觀賽，禁止長時間站立應援。

• 外野席：僅限外野特定應援區可站立。

• 樂器管制：禁止個人攜帶大鼓、小喇叭、空氣喇叭或哨子等製造聲響的裝置，所有的樂器應援僅限官方認可的應援團執行。

🎫三、入場與票務須知

• 安檢比照機場規格：所有入口處都將使用類似機場安裝的閘機式金屬探測器進行嚴格的行李檢查，所有飲料，包括塑膠瓶和水瓶，也需接受檢查。

• 入場時間：通常為開賽前 2 小時（例如早上 11:00 開打，09:00 開放進場）。

• 全席對號座：東京巨蛋採取單場指定席，每張票限該場次使用，請對號入座。

• 再入場制度：若需暫時離開球場請確保票根在身上，一定要在出口處讓工作人員蓋上隱形螢光印章，所有入口皆可辦理再入場手續，但若從非指定再入場出口離場，票券將視為無效。

🎒四、寄物與支付

•行李箱別帶去球場：觀眾席走道極窄，超出個人座位範圍尺寸之大型行李行李箱會完全放不下。建議寄放在JR水道橋站、地鐵後樂園站的投幣置物櫃，或使用 ecbo cloak APP 預約附近商店寄物。另外，嬰兒車需放置於球場外的專用寄放處。

•全面無現金化（Cashless）：東京巨蛋內部（含販賣部、啤酒妹）不收現金，必備信用卡、Suica/Pasmo（西瓜卡）、PayPay。

💡五、觀賽小提醒

•洋蔥式穿法：東京3月外面還是冷風陣陣，但巨蛋室內人多、空調強，進場後可能會熱，建議內穿球衣外搭厚外套。

•提早抵達：安檢通常會大排長龍，建議至少在開賽前 1.5 小時到達球場周邊。

