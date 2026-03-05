快訊

我為什麼會得白血病？林禹宏生前反思告誡：「1習慣」簡直是慢性自殺

左營軍港沉船奇觀 放棄打撈的美籍老船塢服役逾70年

中國漫記／喝茶民族變心 陸咖啡品牌飛速跨越萬店門檻

經典賽／開打劉揚偉一身棒球魂　大手筆組鴻海團赴日應援

中央社／ 記者鍾榮峰台北5日電
世界棒球經典賽（WBC）5日開打，鴻海創先例免費招待中獎員工攜伴赴日看球，規模達200人，為台日和台韓戰中華隊球員熱情加油。大學時期曾任校隊投手的鴻海董事長劉揚偉，是促成此行的重要推手。圖為鴻海提供 中央通訊社
世界棒球經典賽（WBC）5日開打，鴻海創先例免費招待中獎員工攜伴赴日看球，規模達200人，為台日和台韓戰中華隊球員熱情加油。大學時期曾任校隊投手的鴻海董事長劉揚偉，是促成此行的重要推手。圖為鴻海提供 中央通訊社

世界棒球經典賽（WBC）開打，一身棒球魂的鴻海董事長劉揚偉大手筆免費送鴻海員工前往東京應援，羨煞一票球迷。其實劉揚偉曾是交大棒球校隊投手，大談AI商機之餘，還跟輝達執行長黃仁勳大聊棒球，劉揚偉甚至還跟黃仁勳說，「我可以教你怎麼丟球、怎麼避免肌肉痠痛」，科技人談起棒球瞬間變身球場悍將。

劉揚偉年輕時對棒球熱愛的基因，劍及履及完全反映在備受台灣人關注的WBC經典賽中，今天C組預賽在日本東京巨蛋開打，首戰對上澳洲，鴻海早在農曆春節前的嘉年華活動布局，抽出100名員工可免費攜伴，組成200人應援團前往東京觀賽，整體預算超過新台幣千萬元，鴻海大手筆支持台灣棒球決心可見一斑。

事實上，早在2025年上半年，鴻海規劃年度嘉年華活動時，讓中獎員工今年3月免費赴日參與經典賽的發想就在內部討論熱烈，劉揚偉積極支持，促成包括機票來回、當地住宿、以及兩場經典賽門票通通免費招待中獎員工的方案。

鴻海員工透露，這個200人規模的經典賽應援團，將分批在今天和6日抵達日本東京，預計4天3夜的行程，將於6日和8日兩天，進場為對上日本以及韓國這兩場比賽的中華隊球員熱情加油。

身為棒球迷，劉揚偉成為鴻海近年贊助棒球運動、啟動台灣企業率先免費招待中獎員工出國看球賽的重要推手，劉揚偉更從投球與棒球運動中，體會企業經營的哲學。

身為交大校隊投手，劉揚偉對於棒球運動更有深刻體會，他接受記者書面採訪指出，棒球是一項高度分工的運動，投手、捕手、內外野手各司其職，沒有任何一個位置可以單打獨鬥。

觀察棒球各個角色互動，劉揚偉說，投手需要捕手配球，內野需要默契補位，外野需要判斷落點與回傳路線，每一個環節都影響整體勝負。

劉揚偉表示，棒球運動分工合作的理念，也與自己經營企業的思維相呼應，企業經營更強調清楚定位、專業分工，讓每個團隊成員在各自位置上，發揮最大價值。

劉揚偉也提到，棒球場上最重要的不是明星光環，而是團隊紀律與戰術執行。棒球比賽中，有人負責得分、有人負責守備、有人專職中繼與終結，彼此承擔責任、共享成果。

他表示，這樣的理念，延伸到企業管理上，則是透過鴻海集團One Foxconn平台整合與跨部門合作，讓不同專業相互支援，而非彼此競逐。

對於劉揚偉而言，棒球教會他的，不只是如何投球，更是如何在團隊中找到定位、信任夥伴，並在分工之中創造整體勝率。

因為熱愛棒球，劉揚偉積極推動鴻海贊助棒球比賽，每年在職棒賽事期間舉辦棒球家庭日。今年2月下旬，「2026台日棒球國際交流賽」正式登場，鴻海更以「特別贊助商」身分，邀請日本職棒球隊來台，力挺台日棒球交流。

其實鴻海集團過去已長期支持地方棒球運動並培育選手，鴻海創辦人郭台銘建立的永齡基金會，在2016年捐助新台幣5000萬元給南投縣政府興建縣立棒球場，2019年6月支持雲林縣西螺鎮文昌國小棒球隊到日本群馬縣館林市進行友誼賽，以及參觀職棒比賽。

經典賽

延伸閱讀

台灣棒球漫畫特展大巨蛋登場 文化部與運動部合作徵選雙百萬運動漫畫

經典賽／談對戰中華隊 大谷翔平：投手實力強必須做好準備

WBC經典賽明開戰！台南市「不分藍綠」強力替中華隊應援

經典賽／周五台日大戰！南投市封街直播 埔里、日月潭也有應援場

相關新聞

經典賽／對澳洲打線出爐！林子偉扛二壘、林安可扛二棒

世界棒球經典賽開打，就是今天！中華隊首戰澳洲隊，由王牌投手徐若熙把關，先發打線出爐，林安可擔任第二棒，李灝宇傷退後的二壘位置由林子偉扛起。

經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

世界棒球經典賽今天開打，中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，也是本屆賽事全球首戰，中華隊內野手吳念庭出席賽前記者會，談到旅外好手李灝宇因傷退賽，他說：「希望帶著灝宇不甘心的心情去迎接接下來四場比賽。」

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

中華隊今天在經典賽開打當天傳出震撼消息，李灝宇報到只打了一場熱身賽就傷退，總教練曾豪駒表示，相信李灝宇本人也很難過，在最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信透過集訓培養默契，「張政禹加入後，差異不會太大。」

經典賽／隨隊記者揭露左腹斜肌拉傷 李灝宇將返老虎基地檢查

李灝宇今天確定退出中華隊，經典賽開打前夕少了一位大將，根據The Athletic網站老虎隨隊記者史蒂文哈根（Cody Stavenhagen）報導，他因左側腹斜肌拉傷退賽，接下來將先返回老虎春訓基地進行進一步檢查。

經典賽／「巨人也會倒下」 大聯盟官網提及台灣可能再次扳倒日本？

世界棒球經典賽今天點燃戰火！大聯盟官網今天做出預賽各組的預測和關注球員，其中在率先開打的C組，最被看好的毫無疑問是衛冕軍日本隊，但文中也提到，「台灣不無可能在東京巨蛋製造驚喜」，「台灣隊長」陳傑憲也被點名值得注意。

經典賽／台灣人的熱情！財經作家直擊「羽田機場塞爆」驚喜：大家都撞衫

2026年WBC世界棒球經典賽事今日開打，吸引許多球迷遠赴東京一同為中華隊加油。財經作家阿格力曬出日本羽田機場的畫面，照片中人山人海「大爆滿」，且人們都穿著「TEAM TAIWAN」的衣服，網友們在稱讚台灣人團結之餘，也笑稱台灣人要把「東京巨蛋變成台北大巨蛋」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。