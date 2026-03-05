經典賽／開打劉揚偉一身棒球魂　大手筆組鴻海團赴日應援

世界棒球經典賽（WBC）開打，一身棒球魂的鴻海董事長劉揚偉大手筆免費送鴻海員工前往東京應援，羨煞一票球迷。其實劉揚偉曾是交大棒球校隊投手，大談AI商機之餘，還跟輝達執行長黃仁勳大聊棒球，劉揚偉甚至還跟黃仁勳說，「我可以教你怎麼丟球、怎麼避免肌肉痠痛」，科技人談起棒球瞬間變身球場悍將。

劉揚偉年輕時對棒球熱愛的基因，劍及履及完全反映在備受台灣人關注的WBC經典賽中，今天C組預賽在日本東京巨蛋開打，首戰對上澳洲，鴻海早在農曆春節前的嘉年華活動布局，抽出100名員工可免費攜伴，組成200人應援團前往東京觀賽，整體預算超過新台幣千萬元，鴻海大手筆支持台灣棒球決心可見一斑。

事實上，早在2025年上半年，鴻海規劃年度嘉年華活動時，讓中獎員工今年3月免費赴日參與經典賽的發想就在內部討論熱烈，劉揚偉積極支持，促成包括機票來回、當地住宿、以及兩場經典賽門票通通免費招待中獎員工的方案。

鴻海員工透露，這個200人規模的經典賽應援團，將分批在今天和6日抵達日本東京，預計4天3夜的行程，將於6日和8日兩天，進場為對上日本以及韓國這兩場比賽的中華隊球員熱情加油。

身為棒球迷，劉揚偉成為鴻海近年贊助棒球運動、啟動台灣企業率先免費招待中獎員工出國看球賽的重要推手，劉揚偉更從投球與棒球運動中，體會企業經營的哲學。

身為交大校隊投手，劉揚偉對於棒球運動更有深刻體會，他接受記者書面採訪指出，棒球是一項高度分工的運動，投手、捕手、內外野手各司其職，沒有任何一個位置可以單打獨鬥。

觀察棒球各個角色互動，劉揚偉說，投手需要捕手配球，內野需要默契補位，外野需要判斷落點與回傳路線，每一個環節都影響整體勝負。

劉揚偉表示，棒球運動分工合作的理念，也與自己經營企業的思維相呼應，企業經營更強調清楚定位、專業分工，讓每個團隊成員在各自位置上，發揮最大價值。

劉揚偉也提到，棒球場上最重要的不是明星光環，而是團隊紀律與戰術執行。棒球比賽中，有人負責得分、有人負責守備、有人專職中繼與終結，彼此承擔責任、共享成果。

他表示，這樣的理念，延伸到企業管理上，則是透過鴻海集團One Foxconn平台整合與跨部門合作，讓不同專業相互支援，而非彼此競逐。

對於劉揚偉而言，棒球教會他的，不只是如何投球，更是如何在團隊中找到定位、信任夥伴，並在分工之中創造整體勝率。

因為熱愛棒球，劉揚偉積極推動鴻海贊助棒球比賽，每年在職棒賽事期間舉辦棒球家庭日。今年2月下旬，「2026台日棒球國際交流賽」正式登場，鴻海更以「特別贊助商」身分，邀請日本職棒球隊來台，力挺台日棒球交流。

其實鴻海集團過去已長期支持地方棒球運動並培育選手，鴻海創辦人郭台銘建立的永齡基金會，在2016年捐助新台幣5000萬元給南投縣政府興建縣立棒球場，2019年6月支持雲林縣西螺鎮文昌國小棒球隊到日本群馬縣館林市進行友誼賽，以及參觀職棒比賽。