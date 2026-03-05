經典賽／台灣人的熱情！財經作家直擊「羽田機場塞爆」驚喜：大家都撞衫

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
財經作家阿格力曬出日本羽田機場的畫面，照片中人山人海「大爆滿」，且人們都穿著「TEAM TAIWAN」的衣服。圖／阿格力授權提供
財經作家阿格力曬出日本羽田機場的畫面，照片中人山人海「大爆滿」，且人們都穿著「TEAM TAIWAN」的衣服。圖／阿格力授權提供

2026年WBC世界棒球經典賽事今日開打，吸引許多球迷遠赴東京一同為中華隊加油。財經作家阿格力曬出日本羽田機場的畫面，照片中人山人海「大爆滿」，且人們都穿著「TEAM TAIWAN」的衣服，網友們在稱讚台灣人團結之餘，也笑稱台灣人要把「東京巨蛋變成台北大巨蛋」。

財經作家阿格力昨（4）日在Threads發文，PO出日本羽田機場的照片，只見現場人山人海、許多台灣人都不約而同穿著「TEAM TAIWAN」的應援衣服，顯然就是專程來幫中華隊加油的，阿格力說，他來到羽田機場十幾次，「從沒遇過一小時才能出境」的情況，可見台灣人的熱情。

此文一出，許多網友也紛紛稱讚台灣人對棒球的熱情，開玩笑地說要把東京巨蛋變成台北大巨蛋，「我真的好喜歡台灣瘋起來的樣子」、「去東京巨蛋跟去大巨蛋本質上是一樣的，可能會看到同一批人」、「我們要把東蛋變成大巨蛋」、「台灣人團結的時刻真的很令人感動」、「台澳戰會不會全部都是台灣人，把東京巨蛋變成台北大巨蛋」。

更有網友即時回報機場堵塞的消息，「如果坐長榮下午四五點出發松山羽田那班，偶爾會遇到大塞車遇過1-2次，後來都坐全日空，第二航廈沒遇過人很多」、「昨天也是從羽田入境日本，嚇死人，沒遇過排那麼長的」、「我們八點半到還很空欸沒這麼滿」。

第六屆棒球經典賽Ｃ組戰火今日點燃，中華隊將碰上澳洲隊，但在開賽之前，二壘手李灝宇只打了一場熱身賽就傷退。總教練曾豪駒表示，最後報告是左腹斜肌輕微拉傷，目前仍在協調他是否可以繼續跟著團隊，灝宇本人是希望可以留在這邊和大家一起，但事發突然，只能最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信能透過集訓培養默契。

◎感謝 阿格力 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

經典賽／對澳洲打線出爐！林子偉扛二壘、林安可扛二棒

世界棒球經典賽開打，就是今天！中華隊首戰澳洲隊，由王牌投手徐若熙把關，先發打線出爐，林安可擔任第二棒，李灝宇傷退後的二壘位置由林子偉扛起。

經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

世界棒球經典賽今天開打，中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，也是本屆賽事全球首戰，中華隊內野手吳念庭出席賽前記者會，談到旅外好手李灝宇因傷退賽，他說：「希望帶著灝宇不甘心的心情去迎接接下來四場比賽。」

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

中華隊今天在經典賽開打當天傳出震撼消息，李灝宇報到只打了一場熱身賽就傷退，總教練曾豪駒表示，相信李灝宇本人也很難過，在最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信透過集訓培養默契，「張政禹加入後，差異不會太大。」

經典賽／隨隊記者揭露左腹斜肌拉傷 李灝宇將返老虎基地檢查

李灝宇今天確定退出中華隊，經典賽開打前夕少了一位大將，根據The Athletic網站老虎隨隊記者史蒂文哈根（Cody Stavenhagen）報導，他因左側腹斜肌拉傷退賽，接下來將先返回老虎春訓基地進行進一步檢查。

經典賽／首戰即決戰！中華隊今戰澳洲 徐若熙先發

經歷四十九天集訓，中華隊今天終於正式迎接世界棒球經典賽（ＷＢＣ），首戰澳洲隊推出王牌投手徐若熙把關，總教練曾豪駒喊話，「首戰就是決戰」，他相準徐若熙過往扛大賽首戰的資歷，希望有驚人表現壓制對手。澳洲隊上屆闖進八強，並非軟柿子，總教練尼爾森也喊話，已經把中華隊摸透透。

經典賽／徐若熙扛首戰有實績背書 曾總自己就當過苦主

萬眾期待，世界棒球經典賽今天就要正式登場，徐若熙扛起首場賽事面對澳洲隊先發，其實早在去年經典賽資格賽，他就是總教練曾豪駒設定的首戰先發，當時因傷錯過，如今將扛起為中華隊在一級賽事打頭陣的重任。

