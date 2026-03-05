經典賽／台灣人的熱情！財經作家直擊「羽田機場塞爆」驚喜：大家都撞衫

2026年WBC世界棒球經典賽事今日開打，吸引許多球迷遠赴東京一同為中華隊加油。財經作家阿格力曬出日本羽田機場的畫面，照片中人山人海「大爆滿」，且人們都穿著「TEAM TAIWAN」的衣服，網友們在稱讚台灣人團結之餘，也笑稱台灣人要把「東京巨蛋變成台北大巨蛋」。

財經作家阿格力昨（4）日在Threads發文，PO出日本羽田機場的照片，只見現場人山人海、許多台灣人都不約而同穿著「TEAM TAIWAN」的應援衣服，顯然就是專程來幫中華隊加油的，阿格力說，他來到羽田機場十幾次，「從沒遇過一小時才能出境」的情況，可見台灣人的熱情。

此文一出，許多網友也紛紛稱讚台灣人對棒球的熱情，開玩笑地說要把東京巨蛋變成台北大巨蛋，「我真的好喜歡台灣瘋起來的樣子」、「去東京巨蛋跟去大巨蛋本質上是一樣的，可能會看到同一批人」、「我們要把東蛋變成大巨蛋」、「台灣人團結的時刻真的很令人感動」、「台澳戰會不會全部都是台灣人，把東京巨蛋變成台北大巨蛋」。

更有網友即時回報機場堵塞的消息，「如果坐長榮下午四五點出發松山羽田那班，偶爾會遇到大塞車遇過1-2次，後來都坐全日空，第二航廈沒遇過人很多」、「昨天也是從羽田入境日本，嚇死人，沒遇過排那麼長的」、「我們八點半到還很空欸沒這麼滿」。

第六屆棒球經典賽Ｃ組戰火今日點燃，中華隊將碰上澳洲隊，但在開賽之前，二壘手李灝宇只打了一場熱身賽就傷退。總教練曾豪駒表示，最後報告是左腹斜肌輕微拉傷，目前仍在協調他是否可以繼續跟著團隊，灝宇本人是希望可以留在這邊和大家一起，但事發突然，只能最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信能透過集訓培養默契。

