經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

世界棒球經典賽今天開打，中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，也是本屆賽事全球首戰，中華隊內野手吳念庭出席賽前記者會，談到旅外好手李灝宇因傷退賽，他說：「希望帶著灝宇不甘心的心情去迎接接下來四場比賽。」

吳念庭表示，大家都知道李灝宇前天比賽發生狀況，全隊也替他可惜，每個人都是不可取代，「灝宇的份，我們每個人都會幫他一起補上」，相信張政禹可以幫助球隊很多。

2026世界棒球經典賽今天開打，旅美野手李灝宇（中）確定因傷退出，賽前他在場邊觀看隊友練習。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

吳念庭上屆賽事擔任第5棒三壘手，打擊率3成33、上壘率4成44，去年奪下中華職棒打擊王，今年再次參賽，仍是中華隊相當倚重的戰力。

他說：「每次國際賽都有不一樣的故事、火花，這次來到日本，國民對我們很期待，我們也都很努力，專注準備比賽，來這邊是為了贏球，為了台灣而打，為了每場比賽呈現最好的比賽，放手一搏迎接接下來的比賽。」