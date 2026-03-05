快訊

我為什麼會得白血病？林禹宏生前反思告誡：「1習慣」簡直是慢性自殺

左營軍港沉船奇觀 放棄打撈的美籍老船塢服役逾70年

中國漫記／喝茶民族變心 陸咖啡品牌飛速跨越萬店門檻

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
2026世界棒球經典賽今天開打，張政禹遞補進入中華隊。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今天開打，張政禹遞補進入中華隊。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

中華隊今天在經典賽開打當天傳出震撼消息，李灝宇報到只打了一場熱身賽就傷退，總教練曾豪駒表示，相信李灝宇本人也很難過，在最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信透過集訓培養默契，「張政禹加入後，差異不會太大。」

中華隊今天就要碰上澳洲隊，正式展開經典賽征程，卻在當天確定少了一位大將。中華隊原先設定李灝宇擔任二壘手，少了李灝宇後，中華隊先發陣型勢必將要調整，對團隊打擊火力也將帶來衝擊。

曾豪駒今天出席賽前記者會，對於李灝宇傷情帶來的衝擊，他表示，發生這樣的事情，大家都不樂見，李灝宇自己也非常難過，「我們也是昨天後續做了很多安排、去做協調，最後球團可能是希望他可以回到母隊，在最後時刻要去決定，所以補進張政禹。」原本李灝宇在官辦熱身賽擔任的二壘手，曾豪駒表示，鄭宗哲、林子偉都能勝任，也會盡快安排出今天的陣型。

曾豪駒表示，隊形在出發前已經盤算過遇到狀況，會從集訓選手替補，相信大家默契在集訓都有達成，張政禹加入後差異不會太大。

對於李灝宇的詳細傷情，曾豪駒表示，最後報告是左腹斜肌輕微拉傷，目前仍在協調他是否可以繼續跟著團隊，或是球團需要他馬上回去，目前還不確定，「灝宇本人是希望可以留在這邊和大家一起。」曾豪駒坦言，事發突然，團隊都很難過，但大家會繼續為了團隊努力，「一個牽著一個，用這份力量去打每場比賽。」

經典賽 張政禹 李灝宇

延伸閱讀

經典賽／隨隊記者揭露左腹斜肌拉傷 李灝宇將返老虎基地檢查

經典賽／開打前動盪！老虎決定讓李灝宇退出 中華隊遞補張政禹

經典賽／首戰即決戰！中華隊今戰澳洲 徐若熙先發

經典賽／緊急赴日待命 張政禹：做好準備、等教練團安排

相關新聞

經典賽／對澳洲打線出爐！林子偉扛二壘、林安可扛二棒

世界棒球經典賽開打，就是今天！中華隊首戰澳洲隊，由王牌投手徐若熙把關，先發打線出爐，林安可擔任第二棒，李灝宇傷退後的二壘位置由林子偉扛起。

經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

世界棒球經典賽今天開打，中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，也是本屆賽事全球首戰，中華隊內野手吳念庭出席賽前記者會，談到旅外好手李灝宇因傷退賽，他說：「希望帶著灝宇不甘心的心情去迎接接下來四場比賽。」

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

中華隊今天在經典賽開打當天傳出震撼消息，李灝宇報到只打了一場熱身賽就傷退，總教練曾豪駒表示，相信李灝宇本人也很難過，在最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信透過集訓培養默契，「張政禹加入後，差異不會太大。」

經典賽／隨隊記者揭露左腹斜肌拉傷 李灝宇將返老虎基地檢查

李灝宇今天確定退出中華隊，經典賽開打前夕少了一位大將，根據The Athletic網站老虎隨隊記者史蒂文哈根（Cody Stavenhagen）報導，他因左側腹斜肌拉傷退賽，接下來將先返回老虎春訓基地進行進一步檢查。

經典賽／「巨人也會倒下」 大聯盟官網提及台灣可能再次扳倒日本？

世界棒球經典賽今天點燃戰火！大聯盟官網今天做出預賽各組的預測和關注球員，其中在率先開打的C組，最被看好的毫無疑問是衛冕軍日本隊，但文中也提到，「台灣不無可能在東京巨蛋製造驚喜」，「台灣隊長」陳傑憲也被點名值得注意。

經典賽／台灣人的熱情！財經作家直擊「羽田機場塞爆」驚喜：大家都撞衫

2026年WBC世界棒球經典賽事今日開打，吸引許多球迷遠赴東京一同為中華隊加油。財經作家阿格力曬出日本羽田機場的畫面，照片中人山人海「大爆滿」，且人們都穿著「TEAM TAIWAN」的衣服，網友們在稱讚台灣人團結之餘，也笑稱台灣人要把「東京巨蛋變成台北大巨蛋」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。