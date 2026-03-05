經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

中華隊今天在經典賽開打當天傳出震撼消息，李灝宇報到只打了一場熱身賽就傷退，總教練曾豪駒表示，相信李灝宇本人也很難過，在最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信透過集訓培養默契，「張政禹加入後，差異不會太大。」

中華隊今天就要碰上澳洲隊，正式展開經典賽征程，卻在當天確定少了一位大將。中華隊原先設定李灝宇擔任二壘手，少了李灝宇後，中華隊先發陣型勢必將要調整，對團隊打擊火力也將帶來衝擊。

曾豪駒今天出席賽前記者會，對於李灝宇傷情帶來的衝擊，他表示，發生這樣的事情，大家都不樂見，李灝宇自己也非常難過，「我們也是昨天後續做了很多安排、去做協調，最後球團可能是希望他可以回到母隊，在最後時刻要去決定，所以補進張政禹。」原本李灝宇在官辦熱身賽擔任的二壘手，曾豪駒表示，鄭宗哲、林子偉都能勝任，也會盡快安排出今天的陣型。

曾豪駒表示，隊形在出發前已經盤算過遇到狀況，會從集訓選手替補，相信大家默契在集訓都有達成，張政禹加入後差異不會太大。

對於李灝宇的詳細傷情，曾豪駒表示，最後報告是左腹斜肌輕微拉傷，目前仍在協調他是否可以繼續跟著團隊，或是球團需要他馬上回去，目前還不確定，「灝宇本人是希望可以留在這邊和大家一起。」曾豪駒坦言，事發突然，團隊都很難過，但大家會繼續為了團隊努力，「一個牽著一個，用這份力量去打每場比賽。」