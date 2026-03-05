聽新聞
經典賽／隨隊記者揭露左腹斜肌拉傷 李灝宇將返老虎基地檢查
李灝宇今天確定退出中華隊，經典賽開打前夕少了一位大將，根據The Athletic網站老虎隨隊記者史蒂文哈根（Cody Stavenhagen）報導，他因左側腹斜肌拉傷退賽，接下來將先返回老虎春訓基地進行進一步檢查。
李灝宇在官辦熱身賽造成傷情，昨天並未參與賽前練習，在老虎球團要求下進行MRI核磁共振檢查，並將報告傳回母球團。
中華隊表示，李灝宇經過昨天醫院MRI檢查後，隊醫初步認為無礙，但檢驗資料仍需提供給大會醫療組提供給母球團做決定，今早老虎隊已正式回覆大會與國家隊，老虎球團為求保險起見，希望持續觀察，決定讓李灝宇因傷退出經典賽。因此內野手將由張政禹進行遞補。
史蒂文哈根在X上也報導了李灝宇退賽消息，並進一步指出MRI檢查結果傷勢為左側腹斜肌，李灝宇將返回老虎春訓基地佛州萊克蘭（Lakeland）進行進一步檢查。
