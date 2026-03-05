經典賽／開打前動盪！老虎決定讓李灝宇退出 中華隊遞補張政禹

今天就要迎接世界棒球經典賽點燃戰火，中華隊卻在開打當天傳出壞消息，旅美野手李灝宇確定因傷退出，改由張政禹遞補，中華隊折損一位大將。

中華隊今天上午表示，有關李灝宇選手的狀況，經過昨天醫院MRI檢查後，隊醫初步認為無礙，但檢驗資料仍需提供給大會醫療組提供給母球團做決定。今早老虎隊已正式回覆大會與國家隊，老虎球團為求保險起見，希望持續觀察，決定讓李灝宇因傷退出經典賽。因此內野手將由張政禹進行遞補。

2026世界棒球經典賽今天開打，張政禹遞補進入中華隊。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

中華隊原先設定李灝宇擔任二壘手，確定少了李灝宇後，中華隊先發陣型勢必將要調整，對團隊打擊火力也將帶來衝擊。

專門報導國際棒球新聞的記者杜達（Jeff Duda），先前曾在X上留言討論C組情勢，認為若李灝宇、龍恩（Jonathon Long）都加入中華隊，台灣會是比南韓更熱門的晉級球隊。中華隊在30人名單後出現兩位傷兵，正好就是他所點名龍恩、李灝宇，戰力恐將受到衝擊。