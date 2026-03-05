經典賽／多明尼加化身「復仇者聯盟」 擁超豪華打線美日之外奪冠熱門

世界棒球經典賽（WBC）開賽在即，美國、日本被視為奪冠熱門之外，頂級球星雲集的多明尼加隊擁有恐怖打線，同樣是美國媒體看好的勁旅。

根據多家美國博彩公司開出的賠率，美國、日本、多明尼加和委內瑞拉被列為本屆經典賽奪冠熱門前4名。美國媒體看好，多明尼加隊擁有豪華打線，火力恐怖，陣容有如超級英雄大集合。

多國打線一字排開兼具速度與力量，囊括大聯盟頂級外野手索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando TatisJr.）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez），內野有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、馬查多（MannyMachado）坐鎮。

媒體普遍認為，多明尼加擁有本屆經典賽最強打線，投手深度雖然略遜於美國與日本，但仍有王牌級的投手，如費城人左投桑契斯（Cristopher Sanchez）、傷後復出的前賽揚獎投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、前洋基王牌塞佛里諾（Luis Severino）。

多明尼加上屆經典賽在小組賽出局，本屆陣容更強，被視為「復仇者聯盟」，多家美國媒體預測，多國能從預賽D組出線，有機會打進冠軍賽。

多明尼加與委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜分在預賽D組，比賽地點為美國邁阿密。

中華隊位於預賽C組，晉級的前2隊將與D組前2名交手。台灣隊若能在日韓的夾殺之下闖進下一輪的8強賽，有可能會對上多明尼加。