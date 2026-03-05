快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

經典賽／多明尼加化身「復仇者聯盟」 擁超豪華打線美日之外奪冠熱門

中央社／ 洛杉磯4日專電
索托領銜多明尼加恐怖打線，期盼一掃過去陰霾。 歐新社
世界棒球經典賽（WBC）開賽在即，美國、日本被視為奪冠熱門之外，頂級球星雲集的多明尼加隊擁有恐怖打線，同樣是美國媒體看好的勁旅。

根據多家美國博彩公司開出的賠率，美國、日本、多明尼加和委內瑞拉被列為本屆經典賽奪冠熱門前4名。美國媒體看好，多明尼加隊擁有豪華打線，火力恐怖，陣容有如超級英雄大集合。

多國打線一字排開兼具速度與力量，囊括大聯盟頂級外野手索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando TatisJr.）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez），內野有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、馬查多（MannyMachado）坐鎮。

媒體普遍認為，多明尼加擁有本屆經典賽最強打線，投手深度雖然略遜於美國與日本，但仍有王牌級的投手，如費城人左投桑契斯（Cristopher Sanchez）、傷後復出的前賽揚獎投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、前洋基王牌塞佛里諾（Luis Severino）。

多明尼加上屆經典賽在小組賽出局，本屆陣容更強，被視為「復仇者聯盟」，多家美國媒體預測，多國能從預賽D組出線，有機會打進冠軍賽。

多明尼加與委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜分在預賽D組，比賽地點為美國邁阿密。

中華隊位於預賽C組，晉級的前2隊將與D組前2名交手。台灣隊若能在日韓的夾殺之下闖進下一輪的8強賽，有可能會對上多明尼加。

經典賽Live／3局上中華隊打線連吞3K 0：0澳洲

世界棒球經典賽開打，就是今天！中華隊首戰澳洲隊，由王牌投手徐若熙把關，先發打線出爐，林安可擔任第二棒，李灝宇傷退後的二壘位置由林子偉扛起。

經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

世界棒球經典賽今天開打，中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，也是本屆賽事全球首戰，中華隊內野手吳念庭出席賽前記者會，談到旅外好手李灝宇因傷退賽，他說：「希望帶著灝宇不甘心的心情去迎接接下來四場比賽。」

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

中華隊今天在經典賽開打當天傳出震撼消息，李灝宇報到只打了一場熱身賽就傷退，總教練曾豪駒表示，相信李灝宇本人也很難過，在最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信透過集訓培養默契，「張政禹加入後，差異不會太大。」

經典賽／遺憾就差最後一步不能打 李灝宇：曾總跟我說不好意思

中華隊罕見在世界棒球經典賽開打前換將，旅美野手李灝宇因傷退出，今天對澳洲隊賽前談到此事，他說：「老實說從11月一開始準備到現在，就差最後一步不能打。」

經典賽／暖！中華隊休息區掛起22、55戰袍 龍恩、李灝宇退賽仍然「衣」起拚

中華隊今天在大賽前夕接連失去龍恩（Jonathon Long）、李灝宇兩位3A級強打，今天首戰面對澳洲隊，休息區掛起兩人的球衣，中華隊帶著他們的心意一起拚戰。

經典賽／「好！我現在出發！」 張政禹支援前線：任何地方都守

中華隊在經典賽開打前夕傳傷兵，張政禹緊急支援前線，收到通知後4小時已經在飛機上，對於這一趟意料之外的旅程，張政禹一口應允，「就說好，我現在可以出發。」他尚未清楚自己角色定位，但做好準備，「任何地方都守，等待教練安排，在教練需要時可以派上用場。」

