聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／對戰前夕…大谷翔平對台灣印象深 讚球迷超熱情

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
二○二六世界棒球經典賽將開打，各隊昨天在東京巨蛋練球，日本隊大谷翔平（前中）在練習前與隊友一同在場內合影。特派記者余承翰／東京攝影
二○二六世界棒球經典賽將開打，各隊昨天在東京巨蛋練球，日本隊大谷翔平（前中）在練習前與隊友一同在場內合影。特派記者余承翰／東京攝影

東京巨蛋記者室爆滿的人潮，全為棒球巨星大谷翔平而來。他在本屆經典賽將於明天首戰中華隊，談到對台灣的印象，他記得台灣人對棒球的愛，以及這座美麗的城市。

大谷翔平上屆率領日本隊奪冠，本屆再度加入日本武士陣容，瞄準「二連霸」。昨天官辦練球日下午三時輪到日本隊，不僅日本媒體關注，也吸引各國媒體聚集，一壘側、三壘側採訪區都滿是人潮，高度關注這位世界頂級球星。

官方練球日昨依序安排五隊記者會，以及一場大谷翔平專場，媒體陸續提早到場卡位，人群滿到仍有不少人只能擠在門外，盼在夾縫中參與這場記者會。

大谷翔平曾在二○一五年十二強賽到訪台灣，大谷回應台灣媒體提問時表示，「我的印象是，台灣球迷對棒球非常有愛，大家都很喜歡棒球。」他也讚城市漂亮，自己還想再去。

大谷翔平在上屆奪冠後表態，盼日本隊的冠軍，能讓台灣、南韓有「我們也能做到」的想法，希望亞洲棒球可以共同強大；中華隊前年十二強賽奪冠時，大谷翔平也曾透過社群恭賀。大谷昨表示，「希望亞洲棒球都能更加蓬勃發展，作為日本代表，我也會全力以赴為日本隊爭取勝利」。

至於明天對上中華隊，大谷表示，中華隊有很多優秀投手，開局非常重要，如果他是打第二棒的話，希望把機會交給後面的隊友；如果是開路先鋒，上壘就非常重要。

台灣人 記者會 日本隊 東京 大谷翔平 經典賽 中華隊 日本 台灣 南韓

延伸閱讀

經典賽／談對戰中華隊 大谷翔平：投手實力強必須做好準備

經典賽／大谷翔平與日本隊赴東京 球迷湧入新幹線車站

經典賽／東京街頭出現台灣廣告 官方練球日特別安排大谷受訪

經典賽／日媒打探對決大谷球種 莊陳仲敖：達比修投內角滑球

相關新聞

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將點燃戰火，日本隊首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，先發投手確定推出道奇隊強投、去年世界大賽MVP山本由伸，對此他也表示：「會以最佳狀態站上投手丘。」

經典賽／緊急赴日待命 張政禹：做好準備、等教練團安排

迎接世界棒球經典賽（WBC）前，中華隊旅美強打李灝宇因身體不適，狀況待評估，在等待檢查結果出爐前，中華隊緊急通知中職味全龍隊內野手張政禹赴日待命，他也已在今天下午搭上飛往東京的班機，並表示，會做好準備、等待中華隊的安排。

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

中華隊今天在東京巨蛋練球，全力備戰明天開打的世界棒球經典賽，轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽，中華隊發布最新訊息：「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」

經典賽／拚上大聯盟的重要一季 李灝宇能否續戰WBC待觀察

中華隊明天就要進行本屆世界棒球經典賽（WBC）首場賽事，但今天有消息傳出，效力於美職老虎隊的強打李灝宇出現身體不適，可能因傷退出，由味全龍隊內野手張政禹遞補，但若屬實，恐怕對中華隊的火力影響不少。

經典賽／李灝宇驚傳退賽、張政禹急飛東京 中華隊未證實：目前陣容沒異動

世界棒球經典賽開打倒數一天，今天在中華隊練球結束後，由轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽、張政禹，官方對此回應：「目前陣容沒有異動。」據悉張政禹即將搭上飛機，將在今晚與中華隊會合。

經典賽／對台灣人瘋棒球有印象 大谷攻略中華隊投手「開局很重要」

東京巨蛋記者室爆滿的人潮，全為大谷翔平而來。記者會上被問到對台灣的印象，大谷翔平表示，感覺台灣人對棒球都非常有愛，也讚城市街景漂亮，自己還想再去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。