經典賽／對戰前夕…大谷翔平對台灣印象深 讚球迷超熱情

東京巨蛋記者室爆滿的人潮，全為棒球巨星大谷翔平而來。他在本屆經典賽將於明天首戰中華隊，談到對台灣的印象，他記得台灣人對棒球的愛，以及這座美麗的城市。

大谷翔平上屆率領日本隊奪冠，本屆再度加入日本武士陣容，瞄準「二連霸」。昨天官辦練球日下午三時輪到日本隊，不僅日本媒體關注，也吸引各國媒體聚集，一壘側、三壘側採訪區都滿是人潮，高度關注這位世界頂級球星。

官方練球日昨依序安排五隊記者會，以及一場大谷翔平專場，媒體陸續提早到場卡位，人群滿到仍有不少人只能擠在門外，盼在夾縫中參與這場記者會。

大谷翔平曾在二○一五年十二強賽到訪台灣，大谷回應台灣媒體提問時表示，「我的印象是，台灣球迷對棒球非常有愛，大家都很喜歡棒球。」他也讚城市漂亮，自己還想再去。

大谷翔平在上屆奪冠後表態，盼日本隊的冠軍，能讓台灣、南韓有「我們也能做到」的想法，希望亞洲棒球可以共同強大；中華隊前年十二強賽奪冠時，大谷翔平也曾透過社群恭賀。大谷昨表示，「希望亞洲棒球都能更加蓬勃發展，作為日本代表，我也會全力以赴為日本隊爭取勝利」。

至於明天對上中華隊，大谷表示，中華隊有很多優秀投手，開局非常重要，如果他是打第二棒的話，希望把機會交給後面的隊友；如果是開路先鋒，上壘就非常重要。