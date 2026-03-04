經典賽／首戰即決戰！中華隊今戰澳洲 徐若熙先發

經歷四十九天集訓，中華隊今天終於正式迎接世界棒球經典賽（ＷＢＣ），首戰澳洲隊推出王牌投手徐若熙把關，總教練曾豪駒喊話，「首戰就是決戰」，他相準徐若熙過往扛大賽首戰的資歷，希望有驚人表現壓制對手。澳洲隊上屆闖進八強，並非軟柿子，總教練尼爾森也喊話，已經把中華隊摸透透。

首戰勝敗堪稱中華隊的晉級密碼，過去五屆共四次「開門」踢到鐵板，全數遭到淘汰，唯一晉級八強為二○一三年，由主投王建民以六局無失分帶領擊敗澳洲隊，徐若熙尋求複製「建仔劇本」。

「首戰就是決戰。」曾豪駒說，第一戰對球隊非常重要，需要贏一場球讓團隊氣氛、氣勢拉上來；對於挑選徐若熙扛首戰，因為「他是我們準備最好的選手，以往在大賽首戰出戰時，就是最能掌控整場節奏的選手。」

徐若熙前天進牛棚最後調整，他透露目前調整近況，「輕鬆丟直球和變化球，去感受球的不一樣，直球都沒有什麼問題，滑球還需要調整一下角度，身體上都非常正常，非常期待這場比賽」。他也說，這是一場重要的比賽，更要讓自己放鬆心情，才不會綁手綁腳，要把平常在做的事、最好的東西拿出來比賽。

儘管中華隊在經典賽戰績不佳，但身為前年十二強冠軍隊，也多了一些光環。曾豪駒說，二○二四年在東京拿到優勝、拿到好成績，棒球對台灣球迷是可以凝聚團結一心的氛圍，每次比賽都可以讓大家不分你我、共同發揮力量，那就是代表台灣的精神。他也說，十二強冠軍已是過去式，每次都期許打造更強的球隊，「想要進步、想要超越，我們也一直在努力」。

李灝宇傳受傷待檢查

就在首戰前夕，強棒李灝宇卻傳出身體不適。中華職棒會長蔡其昌證實，已緊急通知味全龍隊內野手張政禹飛東京待命，將等李灝宇檢查報告出爐，再決定是否異動名單。

李灝宇和台美混血好手費爾柴德組成「雙箭頭」，傳出前天熱身賽第七局打擊揮空，造成側腹不適；李灝宇狀況初估沒太大問題，但老虎球團非常謹慎，要求中華隊詳細檢查。費爾柴德前天熱身賽擔任第一棒，四打席都上壘。「國防部長」張育成非常肯定這位新隊友，認為可以提升打線火力。

澳洲放話摸透中華隊

澳洲隊上屆就是從東京賽區晉級八強，尼爾森預告澳洲已做足準備，「我們已經等不及了，會以最好狀態迎接大賽」。被問到對徐若熙的了解，尼爾森直球對決說，「不只先發，我們對全隊都做了詳細調查，相信可打出一場精采比賽」。

澳洲隊由有大聯盟資歷的左投威爾斯先發，他說，中華隊是世界名列前茅的優秀球隊，「我對他們充滿敬意，但無論對手是誰，我要做的就是相信自己的能力」。