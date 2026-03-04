機捷全線車站即時播報WBC賽況 力挺中華隊

桃園大眾捷運公司今天表示，2026年世界棒球經典賽5日開打，桃捷公司也推出即時賽況轉播及線上集氣活動，並串聯市府直播派對場地的交通服務，邀請球迷搭乘機捷為中華隊加油。

桃捷公司今天發布新聞稿表示，市府於5日至8日舉辦世界棒球經典賽（WBC）直播派對，5日開幕戰中華隊對澳洲，將於A19 Global Mall廣場率先直播；6日對日本、7日對捷克及8日對韓國3場賽事，同步於市府前廣場、A19 Global Mall廣場及中壢銀河廣場三地轉播，Global Mall廣場及中壢銀河廣場都可搭乘機捷抵達。

桃捷公司說，為了讓旅客能即時掌握戰況，全線車站啟動「WBC即時賽況跑馬轉播」，透過車站的旅客資訊顯示系統，以跑馬文字同步更新比賽資訊，開賽前1小時起，每20分鐘推播對戰資訊，開賽後每5分鐘更新最新比數、攻守局數及戰況變化；當中華隊擊出全壘打時，則以快訊速報球員攻下的分數。

桃捷公司也在臉書（Facebook）粉絲團推出留言抽獎活動，即日起至8日中午12時止，只要留言送上加油祝福，就會抽出「桃捷一日票」送給10名幸運球迷。桃捷公司希望透過交通服務結合賽事應援，讓旅客在城市移動中也能共享比賽熱度為中華隊加油。