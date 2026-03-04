世界棒球經典賽後天中華對日本 苗栗縣府大螢幕轉播應援

世界棒球經典賽在即，中華隊3月6日對戰強敵日本隊，苗栗縣政府在第一辦公大樓大廳舉辦現場轉播應援活動，縣長鍾東錦邀鄉親為中華隊加油打氣，打造熱血的苗栗主場。

這場活動將於3月6日下午5點30分開放入場，縣府第一辦公大樓大廳大幕同步轉播中華、日本賽事，現場準備點心、爆米花，及限量加油棒，鍾東錦表示，世界棒球經典賽不僅是國際級的體育盛事，更能凝聚全民向心力與榮譽感。

他說，縣府透過舉辦大型觀賽應援活動，希望讓更多民眾能就近參與、共享賽事帶來的熱血與感動，同時展現苗栗鄉親對體育賽事的高度支持，未來若有機會，縣府也將持續辦理各類體育賽事直播活動，積極推廣棒球運動，培育更多優秀的棒球人才，為台灣棒球發展貢獻心力。