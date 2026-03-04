經典賽／日本派山本由伸對中華 井端弘和一度說「是這樣嗎？」

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，談到即將於6日對戰中華的重要一戰，日本隊總教練井端弘和與預計擔任先發投手的山本由伸今天在東京巨蛋出席賽前記者會。山本表示，「首戰本來就非常困難，但既然把這個任務交給我，我希望能回應大家的期待。」

井端在記者會中表示，「我認為所有比賽都很重要，但特別是第一場，對於讓球隊打出氣勢來說非常關鍵。」他也強調，「最不能做的就是以鬆散的狀態進入比賽，希望從比賽開始的那一刻起，全隊就能一起全力投入。」

談到中華隊的實力，井端指出，中華隊的打線相當活躍，左右打者配置均衡，是不容小覷的隊伍。「他們的打線很活躍，右打、左打的平衡也很好，因此我們必須避免一些不必要的失誤，例如不必要的盜壘或是不必要的戰術失敗。」

他也提到，中華陣中有幾名在美國打球的球員，從熱身賽觀察來看都是非常有力量的打者。「明天還有機會再觀察他們，因此會再多看看、做更多分析。」

在先發投手方面，外界普遍預測將由效力於洛杉磯道奇的山本由伸扛起對中華首戰先發。當被問及此事時，井端一度以「是這樣嗎？」幽默帶過，引發現場媒體笑聲，但他隨後對山本表達高度信任，表示「只要他能投出屬於自己的投球，替球隊帶來氣勢就很好。」

山本由伸也談到即將到來的中華戰。他表示，「今天在東京巨蛋練習結束後，真的有種『終於要開始了』的感覺。明天還有一天可以調整，希望能以最好的狀態站上投手丘。」

對於被託付為日本隊開幕戰先發，山本坦言首戰向來是最困難的比賽之一，但他希望能回應球隊的期待。「既然把這個任務交給我，我希望能做好自己的工作，讓球隊有一個好的開始。」

山本也強調，目前身體狀況非常良好，可以全力投球。能再次在日本的球場登板，他本人也感到十分期待。「我知道很多球迷都很期待能在日本看到我的投球，所以希望能投出讓大家覺得精彩的表現。」

談到自己近年在美國職棒的成長，山本表示，3年來的經驗讓他逐漸累積信心。「回頭看時，那些一點一滴的累積其實變成了很大的成果。每一天都很重要，這些經驗也讓我慢慢成長。」