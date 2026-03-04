經典賽／李洋出發東京！ 先赴行天宮拜拜盼選手健康完賽

中華隊明天上午就要展開世界棒球經典賽（WBC）賽事，運動部部長李洋也將親自到東京巨蛋現場為國家隊應援，今天他在啟程前往東京之前，還先前往行天拜拜，為中華隊祈福，希望選手們都能健康完賽。

中華隊在上個月28日啟程飛往日本，準備迎接本屆經典賽，當時李洋一早親自現身機場送機，並預告自己將會到場替中華隊打氣，這也是他接任首屆運動部部長後，首次出國訪視的行程，李洋表示：「自己非常雀躍，這對我們來講意義重大，希望中華隊能夠奪得佳績。」

今天啟程前往日本東京之前，李洋還特地先到行天宮拜拜，為中華隊祈求平安和好運，希望選手們都能順利、健康完賽，替國家爭取最高榮譽，「相信選手們絕對會拚盡全力。」

過去以選手身份在場上拚戰，如今轉換角色，要以運動部部長身份成為國家隊最強大的後盾，李洋表示：「我深知穿上中華隊球衣的壓力有多大，希望所有球迷跟運動部站在一起，為選手們吶喊、打氣、應援！」