經典賽／李洋出發東京！ 先赴行天宮拜拜盼選手健康完賽

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
運動部部長李洋前往行天宮替中華隊祈福。圖／運動部提供
運動部部長李洋前往行天宮替中華隊祈福。圖／運動部提供

中華隊明天上午就要展開世界棒球經典賽（WBC）賽事，運動部部長李洋也將親自到東京巨蛋現場為國家隊應援，今天他在啟程前往東京之前，還先前往行天拜拜，為中華隊祈福，希望選手們都能健康完賽。

中華隊在上個月28日啟程飛往日本，準備迎接本屆經典賽，當時李洋一早親自現身機場送機，並預告自己將會到場替中華隊打氣，這也是他接任首屆運動部部長後，首次出國訪視的行程，李洋表示：「自己非常雀躍，這對我們來講意義重大，希望中華隊能夠奪得佳績。」

今天啟程前往日本東京之前，李洋還特地先到行天宮拜拜，為中華隊祈求平安和好運，希望選手們都能順利、健康完賽，替國家爭取最高榮譽，「相信選手們絕對會拚盡全力。」

過去以選手身份在場上拚戰，如今轉換角色，要以運動部部長身份成為國家隊最強大的後盾，李洋表示：「我深知穿上中華隊球衣的壓力有多大，希望所有球迷跟運動部站在一起，為選手們吶喊、打氣、應援！」

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將點燃戰火，日本隊首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，先發投手確定推出道奇隊強投、去年世界大賽MVP山本由伸，對此他也表示：「會以最佳狀態站上投手丘。」

經典賽／緊急赴日待命 張政禹：做好準備、等教練團安排

迎接世界棒球經典賽（WBC）前，中華隊旅美強打李灝宇因身體不適，狀況待評估，在等待檢查結果出爐前，中華隊緊急通知中職味全龍隊內野手張政禹赴日待命，他也已在今天下午搭上飛往東京的班機，並表示，會做好準備、等待中華隊的安排。

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

中華隊今天在東京巨蛋練球，全力備戰明天開打的世界棒球經典賽，轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽，中華隊發布最新訊息：「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」

經典賽／拚上大聯盟的重要一季 李灝宇能否續戰WBC待觀察

中華隊明天就要進行本屆世界棒球經典賽（WBC）首場賽事，但今天有消息傳出，效力於美職老虎隊的強打李灝宇出現身體不適，可能因傷退出，由味全龍隊內野手張政禹遞補，但若屬實，恐怕對中華隊的火力影響不少。

經典賽／李灝宇驚傳退賽、張政禹急飛東京 中華隊未證實：目前陣容沒異動

世界棒球經典賽開打倒數一天，今天在中華隊練球結束後，由轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽、張政禹，官方對此回應：「目前陣容沒有異動。」據悉張政禹即將搭上飛機，將在今晚與中華隊會合。

經典賽／對台灣人瘋棒球有印象 大谷攻略中華隊投手「開局很重要」

東京巨蛋記者室爆滿的人潮，全為大谷翔平而來。記者會上被問到對台灣的印象，大谷翔平表示，感覺台灣人對棒球都非常有愛，也讚城市街景漂亮，自己還想再去。

