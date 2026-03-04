快訊

經典賽／緊急赴日待命 張政禹：做好準備、等教練團安排

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
張政禹待命去日本。 報系資料照
迎接世界棒球經典賽（WBC）前，中華隊旅美強打李灝宇因身體不適，狀況待評估，在等待檢查結果出爐前，中華隊緊急通知中職味全龍隊內野手張政禹赴日待命，他也已在今天下午搭上飛往東京的班機，並表示，會做好準備、等待中華隊的安排。

中華隊今天公布消息指出，李灝宇在昨天官辦熱身賽後，身體稍有不適，今天他本人覺得狀況無礙，但他所屬球隊底特律老虎隊得知消息後，要求中華隊替他進行進一步檢查，他也因此前往醫院進行照核磁共振（MRI），目前仍在等待檢查結果。

李灝宇能否參賽出現變數，中華隊也緊急因應，通知原本就在集訓名單中的內野手張政禹前往東京做準備，味全龍隊稍早也發出張政禹出發的影片記錄，他已搭上下午飛往東京的班機向中華隊會和，若有狀況將遞補參賽。

張政禹表示：「我會做好準備，等待教練團的安排，不管到時候是有還是沒有（遞補），我也是會幫大家一起加油。」影片中他也神情輕鬆地表示，到那邊要先找「台灣隊長」陳傑憲報到。

