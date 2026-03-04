經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將點燃戰火，日本隊首戰將在6日晚間於東京巨蛋對決中華隊，先發投手確定推出道奇隊強投、去年世界大賽MVP山本由伸，對此他也表示：「會以最佳狀態站上投手丘。」

日本隊推出陣中王牌投手扛首戰先發，由山本由伸在6日對決中華隊，今天他出席記者會時分享，有一種「終於要開始了」的感覺，並且表示，「既然把重任交給我，會全力以赴，希望不負眾望，好好完成自己的工作。」

這次經典賽也是山本由伸在去年大聯盟海外賽後，時隔一年又將回到家鄉日本登板，他表示，自己的狀況非常好，能夠盡全力投球，「繼去年之後能再度於日本比賽，總之我會努力展現出最好的一面。」

日本隊今年挑戰衛冕，總教練井端弘和直言，每一場比賽都很重要，但其中第一場最重要，而由山本由伸打頭陣，井端弘和說：「希望他能夠為球隊帶來氣勢，只要投出自己的風格就好。」