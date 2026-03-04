經典賽／談對戰中華隊 大谷翔平：投手實力強必須做好準備

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，日本隊球星大谷翔平今天在東京巨蛋接受媒體訪問，談到球隊備戰狀況以及隊內氣氛。大谷表示，目前身體狀態很好，日本隊聚集了許多頂尖球員，希望透過團隊合作在比賽中展現實力。他也提到，中華投手實力很強，必須做足準備。

大谷表示，抵達東京後，球隊仍持續進行最後的調整與討論，希望以最佳狀態迎接正式比賽。對於在先前兩場熱身賽中共上場5個打席，大谷表示，整體身體狀況維持良好，也沒有任何不適，「能以這樣的狀態來到比賽前，我自己是相當滿意的。」

在回答中華媒體提問時，大谷分享了對中華棒球的印象。他回憶曾造訪中華，對當地球迷的熱情留下深刻印象，「大家真的很喜歡棒球」。他也表示中華投手實力強勁，因此作為打者必須做好準備，才能在比賽好好面對中華投手。

他表示，這次聚集的都是頂尖的選手。代表隊的比賽，希望不管是屬於哪一支球隊的球迷，都可以支持日本隊，這是讓所有棒球迷團結在一起的機會，希望大家能夠為所有選手的精彩表現加油。

另外談到日本代表隊的隊內氛圍，大谷認為球隊充滿活力，每次集合的時候，都覺得年輕一代選手越來越多，「有時候會覺得，啊，我又變老了」，但同時也認為大家都非常有活力，是一支非常優秀的隊伍。

對於球隊近期出現的「茶道動作」慶祝姿勢，是由大谷下達指令，由日本火腿投手北山亘基負責構思。

對此，大谷表示，其實在聚餐或各種場合裡，會和很多選手聊天。「年輕選手一開始會有點不好意思主動和前輩說話。所以我們慢慢地透過交流建立關係。並不是說一定要做什麼特別的事情，只是希望作為一支球隊能夠一起創造一些好的氛圍。現在整體來說，隊內的溝通非常好。」

至於為何指定北山，大谷笑說，沒有特別原因。他表示，北山非常認真，也比較安靜。「我其實不太喜歡被太拘謹地對待，希望彼此能更自然相處，如果能輕鬆聊天、拉近距離就好了。」

談到短期賽事的調整方式，大谷認為在賽季初期，許多球員的狀態尚未完全達到百分之百，因此在訓練與休息之間取得平衡相當重要。他表示，「有時候休息也是一種勇氣，不做某些事情也可能是一種訓練。」他認為日本隊集結的都是職業中的頂尖選手，每個人都清楚自己該如何準備比賽。

針對即將到來的比賽，大谷指出，本屆賽事的對手實力都相當強勁，很難有輕鬆取勝的比賽，必須為各種情況做好準備，包括落後或被先得分的局面。他強調，無論比賽情勢如何，球隊都必須保持冷靜，尤其他身為打者，希望在進攻時保持沈著。如果能做到這點，相信會有很多勝利的機會。