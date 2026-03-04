經典賽／對台灣人瘋棒球有印象 大谷攻略中華隊投手「開局很重要」

東京巨蛋記者室爆滿的人潮，全為大谷翔平而來。記者會上被問到對台灣的印象，大谷翔平表示，感覺台灣人對棒球都非常有愛，也讚城市街景漂亮，自己還想再去。

大谷翔平上屆率領日本隊奪冠，本屆再度加入日本武士陣容，瞄準二連霸，今天在官辦練球日上下午3點輪到日本隊，不僅日本媒體關注，也吸引各國媒體聚集，一壘側、三壘側採訪區都滿是人潮，高度關注這位世界頂級球星。

官方練球日今天依序安排5隊記者會，以及1場大谷翔平專場，媒體陸續提早到場卡位，人群滿到仍有不少人只能擠在門外，盼在夾縫中參與這場記者會。

大谷翔平曾在2015年12強賽到訪過台灣，台灣媒體提問他對台灣的印象，大谷表示，「我的印象是，台灣球迷對棒球非常有愛，大家都很喜歡棒球。」他也讚城市漂亮，自己還想再去。

大谷翔平在上屆奪冠後的發言，曾表態盼日本隊的冠軍，能讓台灣、南韓有「我們也能做到」的想法，希望亞洲棒球可以共同強大；中華隊在2024年世界12強賽奪冠時，大谷翔平也曾透過IG恭賀。大谷今天也在記者會上表示，「希望亞洲棒球都能更加蓬勃發展，這是一件令人高興的事。作為日本代表，我也會全力以赴為日本爭取勝利。」

日本隊首戰為6日面對中華隊，大谷翔平表示，中華隊有很多優秀的投手，開局非常重要，如果是打第二棒的話，希望把機會交給後面的隊友；如果是開路先鋒，上壘就非常重要。

2026世界棒球經典賽將於明天開打，各隊今天在東京巨蛋練球，日本隊大谷翔平（前中）在練習前與隊友一同在場內合影。特派記者余承翰／東京攝影

