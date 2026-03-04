快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／國家隊強力應援團！ 台灣球迷東京巨蛋前大集結

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
台灣球迷在東京巨蛋前集結合照。圖／中華職棒提供
台灣球迷在東京巨蛋前集結合照。圖／中華職棒提供

「今天下午四點來跟東蛋大合照啊！」中華職棒會長蔡其昌的邀約，讓前往東京巨蛋替中華隊應援的大批台灣球迷在東京巨蛋前大集合，要成為中華隊的最強後盾。

2026年世界棒球經典賽（WBC）明天開打，中華隊明天台灣時間上午11點迎戰澳洲，為本屆賽事揭開序幕，台灣球迷早早在去年賽程出爐後搶訂東京機票和住宿，要到東京替中華隊應援。

中職會長蔡其昌也在今天啟程赴日，並且和球迷相約，先在東京巨蛋前合照，熱情球迷帶著各式應援道具擠爆畫面，運動部政務次長鄭世忠、教育部政務次長張廖萬堅也都在現身其中，運動部部長李洋先前也透露，會親自前往東京為中華隊加油。

根據球迷的回報，昨天起桃園機場就湧現要前往東京的台灣球迷，今天也有大批球迷同時要入境東京，儘管中華隊是異地參戰，仍能感受到台灣球迷的熱情支持。

台灣球迷在東京巨蛋前集結合照。圖／中華職棒提供
台灣球迷在東京巨蛋前集結合照。圖／中華職棒提供

台灣球迷在東京巨蛋前集結合照。圖／中華職棒提供
台灣球迷在東京巨蛋前集結合照。圖／中華職棒提供

經典賽 蔡其昌 李洋

延伸閱讀

2026 WBC倒計時 華航東京巨蛋周邊LED看板播放「Team Taiwan加油」

經典賽／大谷翔平與日本隊赴東京 球迷湧入新幹線車站

經典賽／12強後再重回東京巨蛋 陳傑憲幫年輕球員「導覽」

經典賽／CT Amaze前進東京巨蛋 峮峮、林襄組成最佳應援後盾

相關新聞

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

中華隊今天在東京巨蛋練球，全力備戰明天開打的世界棒球經典賽，轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽，中華隊發布最新訊息：「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」

經典賽／拚上大聯盟的重要一季 李灝宇能否續戰WBC待觀察

中華隊明天就要進行本屆世界棒球經典賽（WBC）首場賽事，但今天有消息傳出，效力於美職老虎隊的強打李灝宇出現身體不適，可能因傷退出，由味全龍隊內野手張政禹遞補，但若屬實，恐怕對中華隊的火力影響不少。

經典賽／李灝宇驚傳退賽、張政禹急飛東京 中華隊未證實：目前陣容沒異動

世界棒球經典賽開打倒數一天，今天在中華隊練球結束後，由轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽、張政禹，官方對此回應：「目前陣容沒有異動。」據悉張政禹即將搭上飛機，將在今晚與中華隊會合。

經典賽／對台灣人瘋棒球有印象 大谷攻略中華隊投手「開局很重要」

東京巨蛋記者室爆滿的人潮，全為大谷翔平而來。記者會上被問到對台灣的印象，大谷翔平表示，感覺台灣人對棒球都非常有愛，也讚城市街景漂亮，自己還想再去。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／國家隊強力應援團！ 台灣球迷東京巨蛋前大集結

「今天下午四點來跟東蛋大合照啊！」中華職棒會長蔡其昌的邀約，讓前往東京巨蛋替中華隊應援的大批台灣球迷在東京巨蛋前大集合，要成為中華隊的最強後盾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。