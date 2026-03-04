聽新聞
經典賽／國家隊強力應援團！ 台灣球迷東京巨蛋前大集結
「今天下午四點來跟東蛋大合照啊！」中華職棒會長蔡其昌的邀約，讓前往東京巨蛋替中華隊應援的大批台灣球迷在東京巨蛋前大集合，要成為中華隊的最強後盾。
2026年世界棒球經典賽（WBC）明天開打，中華隊明天台灣時間上午11點迎戰澳洲，為本屆賽事揭開序幕，台灣球迷早早在去年賽程出爐後搶訂東京機票和住宿，要到東京替中華隊應援。
中職會長蔡其昌也在今天啟程赴日，並且和球迷相約，先在東京巨蛋前合照，熱情球迷帶著各式應援道具擠爆畫面，運動部政務次長鄭世忠、教育部政務次長張廖萬堅也都在現身其中，運動部部長李洋先前也透露，會親自前往東京為中華隊加油。
根據球迷的回報，昨天起桃園機場就湧現要前往東京的台灣球迷，今天也有大批球迷同時要入境東京，儘管中華隊是異地參戰，仍能感受到台灣球迷的熱情支持。
