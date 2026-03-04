聽新聞
迎經典賽熱潮 台北大巨蛋棒球漫畫主題特展開幕

攝影中心／ 記者曾學仁／台北報導
「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」臺北大巨蛋特展下午舉行，文化部常務次長徐宜君（中）、運動部常務次長洪志昌（左）、遠雄巨蛋事業股份有限公司董事長湯佳峯（右）揮棒開展儀式。記者曾學仁／攝影
「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」臺北大巨蛋特展下午舉行，文化部常務次長徐宜君（中）、運動部常務次長洪志昌（左）、遠雄巨蛋事業股份有限公司董事長湯佳峯（右）揮棒開展儀式。記者曾學仁／攝影

台北大巨蛋棒球漫畫主題特展「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」開幕記者會，下午在台北大巨蛋廣場舉行。世界棒球經典賽即將開打，為持續推廣台灣漫畫與運動文化，文化部搭配2026年WBC世界棒球經典賽熱潮，將國家漫畫博物館籌備處今年度推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，延伸至台北大巨蛋展出，以不同形式、樣貌，於大型版面呈現棒球漫畫主題視覺。

「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」台北大巨蛋特展下午舉行，文化部常務次長徐宜君、運動部常務次長洪志昌、遠雄巨蛋事業股份有限公司董事長湯佳峯揮棒開展儀式。

「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」台北大巨蛋特展下午舉行，現場展示許多漫畫大師作品。記者曾學仁／攝影
「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」台北大巨蛋特展下午舉行，現場展示許多漫畫大師作品。記者曾學仁／攝影

「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」台北大巨蛋特展下午舉行，現場展示許多漫畫大師作品。記者曾學仁／攝影
「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」台北大巨蛋特展下午舉行，現場展示許多漫畫大師作品。記者曾學仁／攝影

「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」台北大巨蛋特展下午舉行，文化部常務次長徐宜君（前排右五）、運動部常務次長洪志昌（前排左四）、遠雄巨蛋事業股份有限公司董事長湯佳峯（前排左三）出席活動。記者曾學仁／攝影
「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」台北大巨蛋特展下午舉行，文化部常務次長徐宜君（前排右五）、運動部常務次長洪志昌（前排左四）、遠雄巨蛋事業股份有限公司董事長湯佳峯（前排左三）出席活動。記者曾學仁／攝影

「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」台北大巨蛋特展下午舉行，漫畫家劉興欽老師經紀人賴源欽（左）帶著劉興欽老師漫畫出席開幕儀式。記者曾學仁／攝影
「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」台北大巨蛋特展下午舉行，漫畫家劉興欽老師經紀人賴源欽（左）帶著劉興欽老師漫畫出席開幕儀式。記者曾學仁／攝影

