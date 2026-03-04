經典賽／拚上大聯盟的重要一季 李灝宇能否續戰WBC待觀察

中華隊明天就要進行本屆世界棒球經典賽（WBC）首場賽事，但今天有消息傳出，效力於美職老虎隊的強打李灝宇出現身體不適，可能因傷退出，由味全龍隊內野手張政禹遞補，但若屬實，恐怕對中華隊的火力影響不少。

李灝宇去年底被列入老虎40人名單中，今年首度以40人名單的身分參與大聯盟春訓熱身賽，也在今年老虎農場新秀排第6，十分被看好有機會在今年登上大聯盟的舞台。

為了把握住這樣的機會，李灝宇雖入選今年經典賽中華隊名單中，卻讓他對於是否參賽有些掙扎，但他經過考慮後，仍決定披上國家隊戰袍，不僅是認為自己有義務參賽，也希望自己能夠承擔起入選這份榮耀，「春訓打好、來中華隊打好、回去再打好，就只能這樣。」

李灝宇今年為了備戰經典賽提早開機，讓自己能更快進入比賽狀況，而他2月在大聯盟熱身賽出賽5場，合計13打數敲出3支安打，儘管帳面成績不算太好，但他自認自己所定的調整目標，都有按照步調進行中，自己並不擔心。

他在結束春訓熱身賽後飛往日本向中華隊報到，也經過一趟漫長的旅程，從位在佛羅里達的春訓基地先飛到西岸轉機，經過長途飛行抵達日本東京後，再轉機到宮崎，於2月28日抵達向中華隊會合，之後投入官辦熱身賽。

昨天第二場官辦熱身賽對福岡軟銀鷹二軍，李灝宇擔任先發第2棒、守二壘，4個打席敲出1支安打，比賽後半段退場休息，但今天傳出身體不適。

中華隊發布訊息指出：「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」

中華隊明天就要迎接經典賽首戰，於台灣時間明天早上11點對上澳洲隊，今天全隊在東京巨蛋進行官方練球，李灝宇沒有參與賽前打擊練習，中華隊也證實，已緊急通知味全龍隊、2024年世界12強賽國手張政禹到東京待命。

李灝宇去年整季在3A出賽，打了126場，敲出121支安打，有14發全壘打、61分打點，原本被看好成為本屆中華隊的重要的攻擊重心之一，但他今年即將在美職生涯迎接重要的一個球季，他與老虎隊球團都將更加謹慎看待，可能因此退出本屆經典賽；有望遞補的張政禹則是安打型的選手，或做出人員異動，中華隊長程火力也將有所影響。