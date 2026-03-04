快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
李灝宇（中）在場邊觀看隊友練習。 中央社
中華隊今天在東京巨蛋練球，全力備戰明天開打的世界棒球經典賽，轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽，中華隊發布最新訊息：「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」

中華職棒會長蔡其昌今天抵達東京，針對李灝宇的身體狀況，他表示，李灝宇打擊後感覺有些不適，由防護員檢查，初步評估並沒有太大問題。

李灝宇本季有機會登上大聯盟，消息傳回母隊老虎隊後，要求中華隊進一步詳細檢查，因此緊急前往醫院進行MRI；蔡其昌表示，希望檢查結果沒有問題，李灝宇是中華隊很重要的強打。

蔡其昌證實，已緊急通知味全龍隊張政禹飛來東京待命，李灝宇的MRI檢查結果晚上出爐，將提供老虎球團確認，再決定是否異動中華隊名單。

MRI的全名是Magnetic Resonance Imaging，中文通常稱為磁振造影或核磁共振造影。它是一種非常精密且非侵入性的醫學影像檢查技術。

簡單來說，它不使用X光，所以完全沒有游離輻射。它的運作原理是利用機器產生強大的磁場和無線電波，讓體內水分中的氫原子產生共振信號，最後透過電腦將這些信號轉換成非常清晰的身體內部3D影像。

MRI最強大的地方在於它對軟組織(如大腦、肌肉、韌帶、神經、內臟器官)的解析度極高，能看清楚X光或CT(電腦斷層)難以辨識的細節。

MRI 在運動員的可能檢查用途

*骨骼與肌肉關節： 非常適合用來評估運動傷害，例如膝蓋的十字韌帶撕裂、半月板損傷、肩膀旋轉肌破裂，或是骨骼感染與關節炎。

中華隊今天在東京巨蛋練球，全力備戰明天開打的世界棒球經典賽，轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽，中華隊發布最新訊息：「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」

中華隊明天就要進行本屆世界棒球經典賽（WBC）首場賽事，但今天有消息傳出，效力於美職老虎隊的強打李灝宇出現身體不適，可能因傷退出，由味全龍隊內野手張政禹遞補，但若屬實，恐怕對中華隊的火力影響不少。

世界棒球經典賽開打倒數一天，今天在中華隊練球結束後，由轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽、張政禹，官方對此回應：「目前陣容沒有異動。」據悉張政禹即將搭上飛機，將在今晚與中華隊會合。

東京巨蛋記者室爆滿的人潮，全為大谷翔平而來。記者會上被問到對台灣的印象，大谷翔平表示，感覺台灣人對棒球都非常有愛，也讚城市街景漂亮，自己還想再去。

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

世界棒球經典賽開打20年，中華隊從未缺席，今年邀請台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），成為隊史前所未有的做法，「國防部長」張育成非常肯定這位新隊友，認為他能提升打線火力。

