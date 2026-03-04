聽新聞
經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題
中華隊今天在東京巨蛋練球，全力備戰明天開打的世界棒球經典賽，轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽，中華隊發布最新訊息：「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」
中華職棒會長蔡其昌今天抵達東京，針對李灝宇的身體狀況，他表示，李灝宇打擊後感覺有些不適，由防護員檢查，初步評估並沒有太大問題。
李灝宇本季有機會登上大聯盟，消息傳回母隊老虎隊後，要求中華隊進一步詳細檢查，因此緊急前往醫院進行MRI；蔡其昌表示，希望檢查結果沒有問題，李灝宇是中華隊很重要的強打。
蔡其昌證實，已緊急通知味全龍隊張政禹飛來東京待命，李灝宇的MRI檢查結果晚上出爐，將提供老虎球團確認，再決定是否異動中華隊名單。
MRI的全名是Magnetic Resonance Imaging，中文通常稱為磁振造影或核磁共振造影。它是一種非常精密且非侵入性的醫學影像檢查技術。
簡單來說，它不使用X光，所以完全沒有游離輻射。它的運作原理是利用機器產生強大的磁場和無線電波，讓體內水分中的氫原子產生共振信號，最後透過電腦將這些信號轉換成非常清晰的身體內部3D影像。
MRI最強大的地方在於它對軟組織(如大腦、肌肉、韌帶、神經、內臟器官)的解析度極高，能看清楚X光或CT(電腦斷層)難以辨識的細節。
MRI 在運動員的可能檢查用途
*骨骼與肌肉關節： 非常適合用來評估運動傷害，例如膝蓋的十字韌帶撕裂、半月板損傷、肩膀旋轉肌破裂，或是骨骼感染與關節炎。
