經典賽／賴總統盼Team Taiwan展現「台灣尚勇」氣勢 創造佳績

世界棒球經典賽明天開打，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，希望全台灣的國人，不論是在台灣透過轉播，還是親赴東京觀賽，都能為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。

賴總統指出，Team Taiwan國家代表隊目前已在日本積極備戰。上周五，在台灣舉行的自辦熱身賽，他和行政院長卓榮泰、中華職棒會長蔡其昌、運動部長李洋、亞洲棒球總會長辜仲諒，一起前往大巨蛋觀賽，為選手們加油打氣。

賴總統說，正如世界全壘打王王貞治先生所說，站上球場，就要抱持超越對手的企圖心。他相信只要Team Taiwan的選手們能發揮「自信勇敢」的台灣精神，拿出最佳的實力展現自我，必定能打出精彩的比賽，創造佳績。