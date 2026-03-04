快訊

經典賽／賴總統盼Team Taiwan展現「台灣尚勇」氣勢 創造佳績

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
世界棒球經典賽將在明天開打，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，希望全台灣的國人都能為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。圖／聯合報系資料照片

世界棒球經典賽明天開打，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，希望全台灣的國人，不論是在台灣透過轉播，還是親赴東京觀賽，都能為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。

賴總統指出，Team Taiwan國家代表隊目前已在日本積極備戰。上周五，在台灣舉行的自辦熱身賽，他和行政院長卓榮泰、中華職棒會長蔡其昌、運動部長李洋、亞洲棒球總會長辜仲諒，一起前往大巨蛋觀賽，為選手們加油打氣。

賴總統說，正如世界全壘打王王貞治先生所說，站上球場，就要抱持超越對手的企圖心。他相信只要Team Taiwan的選手們能發揮「自信勇敢」的台灣精神，拿出最佳的實力展現自我，必定能打出精彩的比賽，創造佳績。

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

中華隊今天在東京巨蛋練球，全力備戰明天開打的世界棒球經典賽，轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽，中華隊發布最新訊息：「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」

經典賽／李灝宇驚傳退賽、張政禹急飛東京 中華隊未證實：目前陣容沒異動

世界棒球經典賽開打倒數一天，今天在中華隊練球結束後，由轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽、張政禹，官方對此回應：「目前陣容沒有異動。」據悉張政禹即將搭上飛機，將在今晚與中華隊會合。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／費爾柴德提升中華隊打線 張育成肯定全方位價值

世界棒球經典賽開打20年，中華隊從未缺席，今年邀請台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），成為隊史前所未有的做法，「國防部長」張育成非常肯定這位新隊友，認為他能提升打線火力。

經典賽／陳傑憲帶路導覽東蛋 台韓兩隊混血戰力場邊相見歡

中華隊這次挑戰世界棒球經典賽，多了2024年世界12強棒球賽冠軍的頭銜，陳傑憲也是重遊冠軍舞台，今天練球前先帶領幾位第一次來的年輕選手導覽東京巨蛋，他向媒體透露，「他們都很期待站上這個球場有好表現。」

經典賽／林維恩秀出美國特製腰帶 中華隊該有的元素都在其中

中華隊投手林維恩今天在東京巨蛋練球，閃亮亮的腰帶受到隊友和媒體注意，他說：「這是為了經典賽，在美國特製的腰帶，該有的元素都在其中。」

