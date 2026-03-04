經典賽／日本國內看「大谷秀」條件變嚴了 當地民眾好哀怨

世界棒球經典賽預賽C組明天在東京巨蛋開打，中華、澳洲之戰成為全球首戰，但日本身為地主隊，且要挑戰2連霸，卻有很多人無法收看電視直播，主因就是串流平台Netflix取得日本區獨家轉播權，引發不少民眾強烈反彈，失去看「大谷秀」的機會。

大谷翔平2023年領軍日本隊奪下隊史第3座經典賽冠軍，Netflix看準這股熱潮，砸下150億日圓（約合台幣30億2750萬元）包辦日本區轉播，這讓非Netflix用戶的日本民眾無法在無線電視收看轉播，尤其對年長者影響很大。

一位在日本工作3年多的台灣人士表示，很多日本人最近在家裡打開電視，尋遍各家電視台的節目表，就是找不到經典賽任何轉播資訊，運動酒吧或是店家也不能像以前電視轉播一樣，在店內公開播放，就算有Netflix帳號也不被允許。

這位人士指出，日本著作權法有分「轉播（放送）」、「網路轉播（インターネット配信）」，若是店家內的電視轉播沒問題，但網路轉播就有可能觸法，這次Netflix就是屬於網路轉播。

日本所有電視台在本屆經典賽都沒有轉播權，只有廣播權，甚至有人呼籲大家「只聽收音機」就好，但這在現實上是不可能發生的事，從Netflix轉播最近造成的話題， 不難想像「大谷熱」瘋狂到什麼程度。

日本隊今天下午在東京巨蛋練球，吸引大批媒體到場，日本記者更是站滿場邊採訪區，大谷一現身立刻引起騷動，內野區也吸引不少球迷觀看日本國手熱身。