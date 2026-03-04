快訊

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／日本國內看「大谷秀」條件變嚴了 當地民眾好哀怨

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
日本身為地主隊，且要挑戰2連霸，卻有很多人無法收看電視直播看「大谷秀」。 美國聯合通訊社
日本身為地主隊，且要挑戰2連霸，卻有很多人無法收看電視直播看「大谷秀」。 美國聯合通訊社

世界棒球經典賽預賽C組明天在東京巨蛋開打，中華、澳洲之戰成為全球首戰，但日本身為地主隊，且要挑戰2連霸，卻有很多人無法收看電視直播，主因就是串流平台Netflix取得日本區獨家轉播權，引發不少民眾強烈反彈，失去看「大谷秀」的機會。

大谷翔平2023年領軍日本隊奪下隊史第3座經典賽冠軍，Netflix看準這股熱潮，砸下150億日圓（約合台幣30億2750萬元）包辦日本區轉播，這讓非Netflix用戶的日本民眾無法在無線電視收看轉播，尤其對年長者影響很大。

一位在日本工作3年多的台灣人士表示，很多日本人最近在家裡打開電視，尋遍各家電視台的節目表，就是找不到經典賽任何轉播資訊，運動酒吧或是店家也不能像以前電視轉播一樣，在店內公開播放，就算有Netflix帳號也不被允許。

這位人士指出，日本著作權法有分「轉播（放送）」、「網路轉播（インターネット配信）」，若是店家內的電視轉播沒問題，但網路轉播就有可能觸法，這次Netflix就是屬於網路轉播。

日本所有電視台在本屆經典賽都沒有轉播權，只有廣播權，甚至有人呼籲大家「只聽收音機」就好，但這在現實上是不可能發生的事，從Netflix轉播最近造成的話題， 不難想像「大谷熱」瘋狂到什麼程度。

日本隊今天下午在東京巨蛋練球，吸引大批媒體到場，日本記者更是站滿場邊採訪區，大谷一現身立刻引起騷動，內野區也吸引不少球迷觀看日本國手熱身。

經典賽 大谷翔平 澳洲 日本 日本隊

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平與日本隊赴東京 球迷湧入新幹線車站

經典賽／東京街頭出現台灣廣告 官方練球日特別安排大谷受訪

經典賽／本屆總獎金飆破11億元 官辦熱身賽起就有轉播

經典賽／真人版「航海王」5演員為台日大戰開球 大谷翔平也是粉絲

相關新聞

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

中華隊今天在東京巨蛋練球，全力備戰明天開打的世界棒球經典賽，轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽，中華隊發布最新訊息：「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」

經典賽／李灝宇驚傳退賽、張政禹急飛東京 中華隊未證實：目前陣容沒異動

世界棒球經典賽開打倒數一天，今天在中華隊練球結束後，由轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽、張政禹，官方對此回應：「目前陣容沒有異動。」據悉張政禹即將搭上飛機，將在今晚與中華隊會合。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／費爾柴德提升中華隊打線 張育成肯定全方位價值

世界棒球經典賽開打20年，中華隊從未缺席，今年邀請台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），成為隊史前所未有的做法，「國防部長」張育成非常肯定這位新隊友，認為他能提升打線火力。

經典賽／陳傑憲帶路導覽東蛋 台韓兩隊混血戰力場邊相見歡

中華隊這次挑戰世界棒球經典賽，多了2024年世界12強棒球賽冠軍的頭銜，陳傑憲也是重遊冠軍舞台，今天練球前先帶領幾位第一次來的年輕選手導覽東京巨蛋，他向媒體透露，「他們都很期待站上這個球場有好表現。」

經典賽／林維恩秀出美國特製腰帶 中華隊該有的元素都在其中

中華隊投手林維恩今天在東京巨蛋練球，閃亮亮的腰帶受到隊友和媒體注意，他說：「這是為了經典賽，在美國特製的腰帶，該有的元素都在其中。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。