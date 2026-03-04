經典賽／看球賽、吃肉圓！彰化縣府開放中庭轉播 四天熱血應援

2026世界棒球經典賽熱血開打，彰化縣政府將於3月5日至8日在縣府一樓中庭舉辦賽事同步直播應援活動，邀請鄉親一起觀賞精彩球賽、品嘗在地美食，明天中華隊對上澳洲，將提供限量肉圓，讓民眾一起為中華隊加油打氣。

彰化縣長王惠美表示，縣府多年來積極推動體育建設與運動風氣，棒球是台灣最具凝聚力的運動之一，因此特別規劃在縣府大廳同步轉播經典賽精彩賽事，連續四天提供家鄉美食應援，讓民眾在舒適空間中共同觀賽、熱血加油，凝聚城市運動氛圍。

王惠美指出，3月5日上午11時，中華隊將迎戰澳洲隊；6日晚上6時對上日本隊；7日上午11時對捷克隊；8日上午11時則迎戰南韓隊。縣府呼籲鄉親攜家帶眷蒞臨現場，用熱血沸騰的吶喊為中華隊集氣，感受棒球帶來的團結與感動，同時享受現場結合在地特色的美食，共同體驗棒球與美食交織的歡樂氛圍。