聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／看球賽、吃肉圓！彰化縣府開放中庭轉播 四天熱血應援
2026世界棒球經典賽熱血開打，彰化縣政府將於3月5日至8日在縣府一樓中庭舉辦賽事同步直播應援活動，邀請鄉親一起觀賞精彩球賽、品嘗在地美食，明天中華隊對上澳洲，將提供限量肉圓，讓民眾一起為中華隊加油打氣。
彰化縣長王惠美表示，縣府多年來積極推動體育建設與運動風氣，棒球是台灣最具凝聚力的運動之一，因此特別規劃在縣府大廳同步轉播經典賽精彩賽事，連續四天提供家鄉美食應援，讓民眾在舒適空間中共同觀賽、熱血加油，凝聚城市運動氛圍。
王惠美指出，3月5日上午11時，中華隊將迎戰澳洲隊；6日晚上6時對上日本隊；7日上午11時對捷克隊；8日上午11時則迎戰南韓隊。縣府呼籲鄉親攜家帶眷蒞臨現場，用熱血沸騰的吶喊為中華隊集氣，感受棒球帶來的團結與感動，同時享受現場結合在地特色的美食，共同體驗棒球與美食交織的歡樂氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。