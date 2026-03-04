經典賽／周五台日大戰！南投市封街直播 埔里、日月潭也有應援場

2026年世界棒球經典賽（WBC）明開打，6日（五）晚上6時台日大戰，南投市、埔里、日月潭3地設大螢幕同步直播；南投市更封街打造專屬應援場域，號召民眾觀賽為中華隊加油，當地三和三路（南投高商旁美食街）下午5時起禁止通行。

今年的WBC將於明天（5日）在日本東京巨蛋熱血開打，中華隊預賽分在C組，與日本、韓國、澳洲、捷克同組，該組前2名才能晉級複賽，中華隊開賽當天中午首戰澳洲，隔天6日晚上對上由大谷翔平領軍的日本隊，台日大戰備受矚目。

由於，台灣不少鄉親熱愛棒球，加上2024年世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊以4：0完封日本奪冠榮耀，令國人瘋狂；南投市、埔里、日月潭3地為此將於WBC台日大戰當天架設大螢幕直播賽事，號召民眾到場觀賽為中華隊熱情應援加油。

埔里鎮長廖志城說，本周五晚上6時台日大戰，公所將在埔里綜合球場架設200吋的投影布幕，轉播中華隊對日本隊的比賽，民眾可以自由免費進場，這也是綜合球場首次舉辦大型棒球比賽轉播，讓鄉親作伙來看球賽，更一起為台灣拚聲勢。

日月潭風景管理處表示，直播當天會將運動熱血與自然美景深度結合，將在伊達邵碼頭廣場將架設高畫質大型電視牆，與無敵湖景交相輝映，打造全台最強、最美的應援主場，採自由入座、免費入場，現場出示個人社群打卡畫面送應援棒。

南投市公所為讓觀賽氛圍更熱鬧，將於南投高商旁美食街「三和三路」封街架設大型螢幕直播，打造專屬應援場域，該路段當天下午5時起禁止通行；另，南投市長張嘉哲夫妻加碼 50 張中職明星賽門票，將於直播廣告時間與民眾互動送出。

南投市長張嘉哲說，希望透過封街直播活動凝聚市民力量，一起為台灣英雄吶喊助威，共同集氣力挺中華隊進美國複賽；而活動當天透過丟球互動送門票，現場打卡送拉拉棒＋50元攤商折價券，下午5時30分發放，限量200名，送完為止。