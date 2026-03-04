快訊

經典賽／周五台日大戰！南投市封街直播 埔里、日月潭也有應援場

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投報導
WBC世界棒球經典賽6日晚上台日大戰，南投市三和三路下午5時起封街架大型螢幕，打造專屬應援場域。記者賴香珊／攝影
WBC世界棒球經典賽6日晚上台日大戰，南投市三和三路下午5時起封街架大型螢幕，打造專屬應援場域。記者賴香珊／攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）明開打，6日（五）晚上6時台日大戰，南投市、埔里、日月潭3地設大螢幕同步直播；南投市更封街打造專屬應援場域，號召民眾觀賽為中華隊加油，當地三和三路（南投高商旁美食街）下午5時起禁止通行。

今年的WBC將於明天（5日）在日本東京巨蛋熱血開打，中華隊預賽分在C組，與日本、韓國、澳洲、捷克同組，該組前2名才能晉級複賽，中華隊開賽當天中午首戰澳洲，隔天6日晚上對上由大谷翔平領軍的日本隊，台日大戰備受矚目。

由於，台灣不少鄉親熱愛棒球，加上2024年世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊以4：0完封日本奪冠榮耀，令國人瘋狂；南投市、埔里、日月潭3地為此將於WBC台日大戰當天架設大螢幕直播賽事，號召民眾到場觀賽為中華隊熱情應援加油。

埔里鎮長廖志城說，本周五晚上6時台日大戰，公所將在埔里綜合球場架設200吋的投影布幕，轉播中華隊對日本隊的比賽，民眾可以自由免費進場，這也是綜合球場首次舉辦大型棒球比賽轉播，讓鄉親作伙來看球賽，更一起為台灣拚聲勢。

日月潭風景管理處表示，直播當天會將運動熱血與自然美景深度結合，將在伊達邵碼頭廣場將架設高畫質大型電視牆，與無敵湖景交相輝映，打造全台最強、最美的應援主場，採自由入座、免費入場，現場出示個人社群打卡畫面送應援棒。

南投市公所為讓觀賽氛圍更熱鬧，將於南投高商旁美食街「三和三路」封街架設大型螢幕直播，打造專屬應援場域，該路段當天下午5時起禁止通行；另，南投市長張嘉哲夫妻加碼 50 張中職明星賽門票，將於直播廣告時間與民眾互動送出。

南投市長張嘉哲說，希望透過封街直播活動凝聚市民力量，一起為台灣英雄吶喊助威，共同集氣力挺中華隊進美國複賽；而活動當天透過丟球互動送門票，現場打卡送拉拉棒＋50元攤商折價券，下午5時30分發放，限量200名，送完為止。

WBC世界棒球經典賽6日晚上台日大戰，南投市三和三路下午5時起封街架大型螢幕，打造專屬應援場域。記者賴香珊／攝影
WBC世界棒球經典賽6日晚上台日大戰，南投市三和三路下午5時起封街架大型螢幕，打造專屬應援場域。記者賴香珊／攝影

相關新聞

經典賽／李灝宇驚傳退賽、張政禹急飛東京 中華隊未證實：目前陣容沒異動

世界棒球經典賽開打倒數一天，今天在中華隊練球結束後，由轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽、張政禹，官方對此回應：「目前陣容沒有異動。」據悉張政禹即將搭上飛機，將在今晚與中華隊會合。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／費爾柴德提升中華隊打線 張育成肯定全方位價值

世界棒球經典賽開打20年，中華隊從未缺席，今年邀請台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），成為隊史前所未有的做法，「國防部長」張育成非常肯定這位新隊友，認為他能提升打線火力。

經典賽／陳傑憲帶路導覽東蛋 台韓兩隊混血戰力場邊相見歡

中華隊這次挑戰世界棒球經典賽，多了2024年世界12強棒球賽冠軍的頭銜，陳傑憲也是重遊冠軍舞台，今天練球前先帶領幾位第一次來的年輕選手導覽東京巨蛋，他向媒體透露，「他們都很期待站上這個球場有好表現。」

經典賽／林維恩秀出美國特製腰帶 中華隊該有的元素都在其中

中華隊投手林維恩今天在東京巨蛋練球，閃亮亮的腰帶受到隊友和媒體注意，他說：「這是為了經典賽，在美國特製的腰帶，該有的元素都在其中。」

經典賽／「雖然我是很想說啦…」 南韓監督未透露對戰台日先發投手

亞洲三強時隔17年再次聚集經典賽同組預賽，南韓隊將在他們賽程的第二場、三場分別對上日本、中華隊，今天在練球日上被問到這兩戰的先發投手安排，監督柳志炫笑說：「我也很想全部都跟大家說，但希望大家理解現在還無法公開。」

