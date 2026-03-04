經典賽／李灝宇驚傳退賽、張政禹急飛東京 中華隊未證實：目前陣容沒異動

世界棒球經典賽開打倒數一天，今天在中華隊練球結束後，由轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽，官方對此回應：「目前陣容沒有異動。」據悉張政禹即將搭上飛機，將在今晚與中華隊會合。

愛爾達稍早發文：「台灣李灝宇選手身體不適退賽，由張政禹選手緊急遞補入隊。」衝擊短訊震驚各界，而李灝宇今天隨隊現身東京巨蛋，但並未參與練球，引起球迷諸多討論，包括昨天7局上的打席在一次揮空後，總教練曾豪駒一度腳步走出休息室外，而李灝宇以手勢示意沒事，繼續完成該打席，敲出右外野方向飛球出局，懷疑傷勢可能就是出現在這個打席。

愛爾達隨後已經刪文，官方則是回應：「目前陣容沒有異動。」

李灝宇位列老虎隊40人名單，長打砲火備受矚目，昨天在官辦熱身賽擔任第二棒、二壘手，4打數敲出1安打，7局下的守備換上林子偉接替。