經典賽／南韓首戰對決捷克 公布「雙先發」蘇珩準+鄭宇宙
2026年世界棒球經典賽（WBC）將在5日由預賽C組率先在東京巨蛋點燃戰火，南韓隊本屆誓言重返8強，今天揭曉明天首戰的先發投手，將由24歲的蘇珩準先發對決捷克隊，搭配19歲火球男鄭宇宙。
南韓隊首戰將台灣時間明天晚間6點對戰捷克隊，早早就排定要由蘇珩準扛首戰，並且預計由2024年來台參與亞青賽的鄭宇宙擔任第二任投手，排出雙先發迎敵。南韓總教練柳志炫表示，「2日、3日熱身賽沒有出賽的蘇珩準、鄭宇宙，必須從比賽一開始就掌握好節奏。」
蘇珩準效力於韓職KT巫師隊，去年在賽季拿下10勝7敗，有1次救援成功，防禦率3.30。對於要扛起首戰先發重任，今天他在記者會上表示，既然能獲得教練團的信任，「我一定會帶著責任感去投球。」他也說：「作為一年吸引1200萬名觀眾的韓職先發投手，我會盡全力投出符合期待的表現。」
蘇珩準透露，球隊赴沖繩的第一場熱身賽時，他就被告知這個先發任務，「雖然壓力很大，但比起考慮投球數，我會專注於投好每一顆球。」他提到，捷克隊陣中有一些有力量的右打，會想辦法減少長打的出現，「就像野手們做出的飛機慶祝作動作一樣，我會努力讓我們能搭上前往美國的專機。」
「南韓隊長」李政厚在今天的記者會上也再次宣示決心，「過去十多年來，我們代表隊都未能挺進第二輪，這次比賽我們一定要晉級。」他不忘提醒隊友們，不要太過緊繃或有太大的壓力，「希望像其他國家一樣，即使進行得不順利，也能在愉快的氛圍中享受比賽。」
