經典賽／MLB選秀狀元巴札納是澳洲隊焦點 與費爾柴德有交集

中央社／ 東京4日電
2026世界棒球經典賽將於明天開打，澳洲隊頭號球星巴札納（Travis Bazzana）與球隊今天在東京巨蛋練球。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
世界棒球經典賽（WBC）澳洲隊陣中有2024年美職選秀狀元巴札納，他表示，非常享受代表國家站上經典賽舞台，稱讚日本隊大谷翔平是史上最好球員，也透露與中華隊費柴德有交集。

世界棒球經典賽中華隊明天首戰將與澳洲隊交手，澳洲隊陣中好手巴札納（Travis Bazzana）表現受矚目，預期將擔任澳洲隊開路先鋒第1棒。

澳洲上屆經典賽打入8強，但巴札納沒有代表參賽，此次可以踏上經典賽舞台直言非常期待，代表國家出賽一直都是夢想，感覺離夢想更近一步。

巴札納雖然沒有打2023年經典賽，但2024年世界12強棒球賽時代表澳洲隊出賽，回憶12強賽在名古屋巨蛋、台北大巨蛋出賽，第一次體驗在觀眾席坐滿球迷的氣氛下出賽，當時有想像應該就是美職大聯盟季後賽的感覺。他提到，進到職業球隊狀態有起伏，表現有好有壞，但透過這些寶貴經驗的累積，成為促進他成長的養分。

談起同組球隊，巴札納提到，日本隊的大谷翔平是史上最好的球員，訓練、面對比賽專注的姿態，反映在表現和成績中，很期待與大谷翔平的對戰會有什麼結果。

至於明天首戰對手中華隊，巴札納表示，與中華隊陣中台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）在大聯盟春訓有交集，加上2024年12強賽也有認識一些中華隊球員，很期待在經典賽舞台交手。

