經典賽／「雖然我是很想說啦…」 南韓監督未透露對戰台日先發投手

亞洲三強時隔17年再次聚集經典賽同組預賽，南韓隊將在他們賽程的第二場、三場分別對上日本、中華隊，今天在練球日上被問到這兩戰的先發投手安排，監督柳志炫笑說：「我也很想全部都跟大家說，但希望大家理解現在還無法公開。」

南韓隊首戰將在明天晚間面對捷克隊，6日休兵1天後，7日晚場面對日本隊、8日午場面對中華隊，再於10日晚場遭遇澳洲隊。

賽會安排今天練球日上各隊總教練、第一戰先發投手及一位打者出席記者會，確定將由蘇珩準面對捷克隊先發，然而在場媒體更關心誰將面對日本隊、誰將面對中華隊？

「如果可以的話，我也是很想說。」柳志炫表示，如果有看最後一場熱身賽，應該都能推算出會由蘇珩準、鄭宇宙接力登板面對捷克隊，但接下來在6日是休兵日，「以這個休息日為分界點，之後的投手安排會有更具體的計畫。」無法在今天回應面對日本隊、中華隊的先發投手。