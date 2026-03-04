聽新聞
經典賽／費爾柴德提升中華隊打線 張育成肯定全方位價值
世界棒球經典賽開打20年，中華隊從未缺席，今年邀請台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），成為隊史前所未有的做法，「國防部長」張育成非常肯定這位新隊友，認為他能提升打線火力。
中華職棒本來邀請兩名台美混血球員參加經典賽，效力小熊隊的龍恩（Jonathon Long）本來也同意，但上周因為手肘痠痛感持續影響揮棒，被迫退出中華隊，最後由宋晟睿補上空缺。
中華隊昨天在宮崎對日職軟銀隊二軍熱身賽，費爾柴德擔任先發第1棒，不但揮出兩支安打，而且全場4個打席都上壘；張育成表示，費爾柴德過去資歷很好，可讓打線提升，「不管什麼方式都有價值在，擔任開路先鋒帶動團隊，我們會跟著他。」
張育成昨天熱身賽4次打數掛零，坦言「還可更好」，但他強調未打到任何壞球，這部分是好現象。
