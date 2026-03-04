經典賽／林家正加盟獨立聯盟未多談 專注WBC迎接新挑戰

林家正在世界棒球經典賽（WBC）開打前確定新東家，將加入美國獨立聯盟高點搖椅隊。他表示，目前專心備戰WBC，也提到繼12強賽後再度回到東京巨蛋有熟悉感，但面對新賽事就有新的挑戰。

捕手林家正去年7月底被美職運動家隊釋出、成為自由球員，直到最近才確定新球季落腳處，加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊（High Point Rockers）。

今天經典賽台灣隊在東京巨蛋練球，林家正被問起加入獨立聯盟決定，僅表示目前專心備戰經典賽，其實已經跟球隊簽約一陣子了，只是球團比較晚才發布訊息。

昨天台灣隊官辦熱身賽與日職福岡軟銀鷹隊二軍交手，林家正比賽後半段接替上場蹲捕，打擊方面2個打數沒有安打，賽後也有額外的守備練習，他表示，身為運動員，知道需要加強的就會想辦法加強、把自己的狀況準備好。

至於投手群的近況，林家正表示，相信投手群都已經做好準備，教練團給什麼任務就努力完成；繼2024年世界12強棒球賽後再度踏入東京巨蛋，林家正笑說，有熟悉的感覺，但進到新的賽事就有新的挑戰，想辦法做好準備。