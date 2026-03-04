快訊

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

經典賽／林家正加盟獨立聯盟未多談 專注WBC迎接新挑戰

中央社／ 東京4日電
林家正在世界棒球經典賽（WBC）開打前確定新東家，將加入美國獨立聯盟高點搖椅隊。特派記者余承翰／攝影
林家正在世界棒球經典賽（WBC）開打前確定新東家，將加入美國獨立聯盟高點搖椅隊。特派記者余承翰／攝影

林家正在世界棒球經典賽（WBC）開打前確定新東家，將加入美國獨立聯盟高點搖椅隊。他表示，目前專心備戰WBC，也提到繼12強賽後再度回到東京巨蛋有熟悉感，但面對新賽事就有新的挑戰。

捕手林家正去年7月底被美職運動家隊釋出、成為自由球員，直到最近才確定新球季落腳處，加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊（High Point Rockers）。

今天經典賽台灣隊在東京巨蛋練球，林家正被問起加入獨立聯盟決定，僅表示目前專心備戰經典賽，其實已經跟球隊簽約一陣子了，只是球團比較晚才發布訊息。

昨天台灣隊官辦熱身賽與日職福岡軟銀鷹隊二軍交手，林家正比賽後半段接替上場蹲捕，打擊方面2個打數沒有安打，賽後也有額外的守備練習，他表示，身為運動員，知道需要加強的就會想辦法加強、把自己的狀況準備好。

至於投手群的近況，林家正表示，相信投手群都已經做好準備，教練團給什麼任務就努力完成；繼2024年世界12強棒球賽後再度踏入東京巨蛋，林家正笑說，有熟悉的感覺，但進到新的賽事就有新的挑戰，想辦法做好準備。

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

中華隊今天在東京巨蛋練球，全力備戰明天開打的世界棒球經典賽，轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽，中華隊發布最新訊息：「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」

經典賽／李灝宇驚傳退賽、張政禹急飛東京 中華隊未證實：目前陣容沒異動

世界棒球經典賽開打倒數一天，今天在中華隊練球結束後，由轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽、張政禹，官方對此回應：「目前陣容沒有異動。」據悉張政禹即將搭上飛機，將在今晚與中華隊會合。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／費爾柴德提升中華隊打線 張育成肯定全方位價值

世界棒球經典賽開打20年，中華隊從未缺席，今年邀請台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），成為隊史前所未有的做法，「國防部長」張育成非常肯定這位新隊友，認為他能提升打線火力。

經典賽／陳傑憲帶路導覽東蛋 台韓兩隊混血戰力場邊相見歡

中華隊這次挑戰世界棒球經典賽，多了2024年世界12強棒球賽冠軍的頭銜，陳傑憲也是重遊冠軍舞台，今天練球前先帶領幾位第一次來的年輕選手導覽東京巨蛋，他向媒體透露，「他們都很期待站上這個球場有好表現。」

經典賽／林維恩秀出美國特製腰帶 中華隊該有的元素都在其中

中華隊投手林維恩今天在東京巨蛋練球，閃亮亮的腰帶受到隊友和媒體注意，他說：「這是為了經典賽，在美國特製的腰帶，該有的元素都在其中。」

