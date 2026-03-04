快訊

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／日媒分析中華隊 已沒有「總是輸給日本」的自卑感

中央社／ 台北4日電
日本媒體《Sportiva》今天撰文分析台灣隊投打戰力，除了必抓澳洲、南韓外，有機會也想吞掉日本隊。。特派記者余承翰／東京攝影
日本媒體《Sportiva》今天撰文分析台灣隊投打戰力，除了必抓澳洲、南韓外，有機會也想吞掉日本隊。。特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽（WBC）開打在即，日本媒體《Sportiva》今天撰文分析台灣隊投打戰力，也引述中職相關人士評估，中華隊將韓、澳視為主要對手爭取分組第2，但有機會也想吞掉日本隊

Sportiva文中指出，中華隊投手群中有不少旅美球員，受到母隊額外的投球限制，也因此有中職相關人士表示，中華隊會傾全隊之力應對首戰對澳洲、第4場對韓國的比賽，「這絕非輕視日本，而是考量只要戰勝澳洲、韓國，就有極大機會以分組第2名晉級，前往美國。」

不過2013年經典賽台灣「只差一步」敗給日本的悔恨，隨著在2024年世界12強棒球賽奪冠後煙消雲散，過去「雖敗猶榮（Good Loser）」的影子，在如今的台灣隊身上已不復見。

該名人士也指出，現在台灣年輕選手已經沒有那種「總是輸給日本」的自卑感，雖然深知大谷翔平與山本由伸的強大，也有著「為了拚分組第2晉級，而不在日本戰消耗戰力」的說法，但如果場上出現勝機，球員們絕對會抱著一口氣吞掉對手的氣勢應戰。

文中分析，台灣隊投手群核心是效力於日本職棒北海道火腿鬥士的古林睿煬，以及本季加盟福岡軟銀鷹隊的徐若熙，後援則在東北樂天金鷲隊的宋家豪缺席後浮現隱憂；打線則有被譽為台灣史上最強打者的張育成，加上兩度獲得中職全壘打王的吉力吉撈．鞏冠，此外台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）的加入，預計成為攻勢發動機。

經典賽 日本隊 澳洲 徐若熙 古林睿煬

延伸閱讀

經典賽／費爾柴德當攻勢發動機 打擊與守備都讓曾總放心

經典賽／開賽倒數 日媒：日相高市擬參加日韓之戰開球式

經典賽／本屆總獎金飆破11億元 官辦熱身賽起就有轉播

經典賽／首戰高壓前5屆上演3次投手「核炸」 中華隊本屆誰來扛？

相關新聞

經典賽／李灝宇驚傳退賽、張政禹急飛東京 中華隊未證實：目前陣容沒異動

世界棒球經典賽開打倒數一天，今天在中華隊練球結束後，由轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽、張政禹，官方對此回應：「目前陣容沒有異動。」據悉張政禹即將搭上飛機，將在今晚與中華隊會合。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／費爾柴德提升中華隊打線 張育成肯定全方位價值

世界棒球經典賽開打20年，中華隊從未缺席，今年邀請台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），成為隊史前所未有的做法，「國防部長」張育成非常肯定這位新隊友，認為他能提升打線火力。

經典賽／陳傑憲帶路導覽東蛋 台韓兩隊混血戰力場邊相見歡

中華隊這次挑戰世界棒球經典賽，多了2024年世界12強棒球賽冠軍的頭銜，陳傑憲也是重遊冠軍舞台，今天練球前先帶領幾位第一次來的年輕選手導覽東京巨蛋，他向媒體透露，「他們都很期待站上這個球場有好表現。」

經典賽／林維恩秀出美國特製腰帶 中華隊該有的元素都在其中

中華隊投手林維恩今天在東京巨蛋練球，閃亮亮的腰帶受到隊友和媒體注意，他說：「這是為了經典賽，在美國特製的腰帶，該有的元素都在其中。」

經典賽／「雖然我是很想說啦…」 南韓監督未透露對戰台日先發投手

亞洲三強時隔17年再次聚集經典賽同組預賽，南韓隊將在他們賽程的第二場、三場分別對上日本、中華隊，今天在練球日上被問到這兩戰的先發投手安排，監督柳志炫笑說：「我也很想全部都跟大家說，但希望大家理解現在還無法公開。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。