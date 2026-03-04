經典賽／日媒分析中華隊 已沒有「總是輸給日本」的自卑感

世界棒球經典賽（WBC）開打在即，日本媒體《Sportiva》今天撰文分析台灣隊投打戰力，也引述中職相關人士評估，中華隊將韓、澳視為主要對手爭取分組第2，但有機會也想吞掉日本隊。

Sportiva文中指出，中華隊投手群中有不少旅美球員，受到母隊額外的投球限制，也因此有中職相關人士表示，中華隊會傾全隊之力應對首戰對澳洲、第4場對韓國的比賽，「這絕非輕視日本，而是考量只要戰勝澳洲、韓國，就有極大機會以分組第2名晉級，前往美國。」

不過2013年經典賽台灣「只差一步」敗給日本的悔恨，隨著在2024年世界12強棒球賽奪冠後煙消雲散，過去「雖敗猶榮（Good Loser）」的影子，在如今的台灣隊身上已不復見。

該名人士也指出，現在台灣年輕選手已經沒有那種「總是輸給日本」的自卑感，雖然深知大谷翔平與山本由伸的強大，也有著「為了拚分組第2晉級，而不在日本戰消耗戰力」的說法，但如果場上出現勝機，球員們絕對會抱著一口氣吞掉對手的氣勢應戰。

文中分析，台灣隊投手群核心是效力於日本職棒北海道火腿鬥士的古林睿煬，以及本季加盟福岡軟銀鷹隊的徐若熙，後援則在東北樂天金鷲隊的宋家豪缺席後浮現隱憂；打線則有被譽為台灣史上最強打者的張育成，加上兩度獲得中職全壘打王的吉力吉撈．鞏冠，此外台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）的加入，預計成為攻勢發動機。