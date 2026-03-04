經典賽／陳傑憲帶路導覽東蛋 台韓兩隊混血戰力場邊相見歡

中華隊這次挑戰世界棒球經典賽，多了2024年世界12強棒球賽冠軍的頭銜，陳傑憲也是重遊冠軍舞台，今天練球前先帶領幾位第一次來的年輕選手導覽東京巨蛋，他向媒體透露，「他們都很期待站上這個球場有好表現。」

2024年11月24日成為台灣棒球史上將被永久紀念的一天，中華隊在東京巨蛋擊敗日本隊稱霸，首度稱霸三大賽。

2026世界棒球經典賽將於明天開打，中華隊隊長陳傑憲（中）與球隊在東京巨蛋一同熱身。特派記者余承翰／東京攝影

征戰本屆經典賽的中華隊，今天首度踏進東京巨蛋，進行正式比賽前的最後調整，隊長陳傑憲出席記者會，談到再返東京巨蛋，他說自己在年輕時就來過幾次，2024年也在這裡拿到冠軍，「今天可以再次來到這裡，很期待自己有什麼表現。」陳傑憲說經典賽強度高，這場大賽的第一場會是關鍵，希望可以再次團結一心為台灣拿下勝利。

他也透露，隊上有幾位沒來過的年輕選手，「有一一和他們介紹，他們都很期待站上球場有好表現，畢竟是滿棒的球場。」

官方練球日上今天依序由澳洲隊、中華隊、南韓隊、日本隊、捷克隊踏上東京巨蛋練兵，場邊也上演相見歡場景，中華隊費爾柴德、李灝宇、鄭宗哲與助陣南韓隊的韓美混血瓊斯（Jahmai Jones）聊得開心。