經典賽／東京巨蛋減速比較嚴重 張育成做好守備因應之道

中華隊今天在東京巨蛋練球，全力備戰明天開打的世界棒球經典賽，「國防部長」張育成受到現場各國媒體注意；他表示，東京巨蛋氣氛很棒，練起來很順，踩上草皮真的很舒服，全隊團結一心打好這次比賽。

中華隊將在明天上午11點首戰澳洲隊，張育成強調，從這場比賽開始打好每一戰，「若有隊友感到不安，彼此扶持大家的手，一起打出精彩的比賽。」

張育成形容，東京巨蛋台北大巨蛋相較就是螢幕較大，今天練球就是專注擊球點，用力揮擊，沒看小白球如何飛行。

張育成點出經典賽守備重點，台北大巨蛋場地較軟、東京巨蛋較硬，自己反而比較喜歡東京巨蛋，感覺腳的負擔不重，也比較好跑動；他表示，有聽說之前球的速度較快，這次「減速比較嚴重」，應是草皮較長的關係，比賽正式開打後，處理來球要更快才行。