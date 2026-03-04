經典賽／林家正傳球罩門卡在一個點 高志綱、蔣少宏幫解惑盼他更篤定

昨天打完官辦熱身賽，宮崎Sokken球場上仍有持續揮汗的身影，首席兼捕手教練高志綱帶領林家正針對傳球阻殺開起研討課，高志綱透露問題只出在「一個點」，昨天的惡補之後，今天在東京巨蛋的官辦練球日上已經看到成效。

林家正在熱身賽期間暴露傳球罩門，昨天又在面對軟銀二軍的比賽上演直送中外野的傳球，引起球迷熱議，賽後就見高志綱帶著林家正、蔣少宏繼續在本壘訓練。

高志綱表示，昨天比賽過程中，林家正一下來就有和他溝通，覺得在「某一個點」上有點疑惑，「距離離開球場的時間還很長，有和大會確認，是不是可以在賽後做一些訓練，家正也是覺得馬上就去調整，對他會不錯。」蔣少宏也在一旁提出自己的觀察。

中華隊昨天在打完熱身賽後繼續在場上練球，首席兼捕手教練高志綱帶著林家正、蔣少宏練傳球阻殺。特派記者余承翰／攝影

大賽前夕無法透露太多林家正在傳球問題上的細節，高志綱也說其實並不是大問題，只是再確認一下、找一下感覺，因為捕手在場上是需要思考很多的位置，希望解開他的疑惑，避免讓他在場上對自己有懷疑，確認過後可以更篤定、有信心去面對比賽，「那個感覺調整過後，今天的訓練看起來就好很多。」

高志綱表示，林家正對自己要求高，難免會遇到一些自己有疑惑的地方。至於是否影響他在本屆世界棒球經典賽的定位？高志綱回應：「不會，我覺得那不是太大重點，到時就是看誰的狀況好就先上。」