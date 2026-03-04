經典賽／林維恩秀出美國特製腰帶 中華隊該有的元素都在其中

中華隊投手林維恩今天在東京巨蛋練球，閃亮亮的腰帶受到隊友和媒體注意，他說：「這是為了經典賽，在美國特製的腰帶，該有的元素都在其中。」

林維恩秀出這條特別的腰帶，上面有他的英文名字，吸引眾人目光；他表示，向中華隊報到前，特別在美國請師傅製作，加上自己想要的元素，做完才知國旗不能用，但明天開始比賽會做好相關因應措施，穿在身上沒有問題。

林維恩不願透露價錢，但很大聲回應媒體：「很貴哦！」

中華隊明天對澳洲隊展開經典賽首戰，這不但是林維恩首次踏進東京巨蛋，更是人生首次來到日本，笑說：「進東京巨蛋感覺好像在打電動，覺得日本很酷，比美國好，吃的東西感覺比較清淡。」

他表示，東京巨蛋有點像台北大巨蛋，但感覺較小，小白球飛行距離更遠。

經典賽明天開打，林維恩自認都準備好了，明天比賽一定要贏，而且每場都很重要，「被教練團點到就上，全力以赴，球隊贏球最重要。」