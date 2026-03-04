經典賽／美國強投麥克連恩眩暈延後報到 對義大利先發有變數

大都會強投麥克連恩（Nolan McLean）預計將在美國隊交手義大利時擔綱先發投手，不過傳出他上週出現疑似眩暈症狀，導致他將延後加入美國隊的集訓，會留在大都會陣中持續觀察情況。

麥克連恩上週出現頭暈與食慾不振的症狀，不過他表示情況已有好轉，他說：「這幾天我確實感覺好多了，沒有錯過任何一天的投球，上週還有點眩暈感，但現在感覺非常好。」麥克連恩去年在大聯盟先發八場拿下五勝，防禦率2.06。

麥克連恩預計在美國預賽對戰義大利時先發，該場比賽將在台灣時間3月11日早上進行，他說：「身體必須擺在第一位，但我已在正常恢復中，仍能為球隊上場投球。」總教練德羅沙（Mark DeRosa）先前表示，將會每天評估麥克連恩的狀況。