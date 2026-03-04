經典賽／台南雙場同步轉播 陳亭妃發放限量野球甜燒餅應援

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
2026世界棒球經典賽（WBC）明天將在日本東京開賽，中華隊賽程預計從5日至8日，為號召球迷應援中華隊，立委陳亭妃（前排右三）5日將在永華市政中心西側廣場發放600份限量「野球甜燒餅」，力挺台灣力拼完勝。記者萬于甄／攝影
2026世界棒球經典賽（WBC）明天將在日本東京開賽，中華隊賽程預計從5日至8日，台南市政府此次也在安平、新營同步舉辦戶外轉播活動，因明天適逢平日，為號召球迷應援中華隊，立委陳亭妃將在永華市政中心西側廣場發放600份限量「野球甜燒餅」，力挺台灣力拼完勝。

陳亭妃表示，台灣是享譽國際的「棒球王國」，每逢國際賽事都能凝聚全民的情感，明天早上台灣首戰將對上澳洲，士氣不能輸、氣勢不能少，因此邀集久久津乳酪本舖創辦人黃威達發想製作「野球甜燒餅」，明天將在轉播活動現場發放給球迷，希望大家一起來應援。

烘焙師黃威達說，傳統甜燒餅包裝時，表面容易沾黏在包裝袋上，此次經過研發改良，且適逢WBC球賽來臨而製成「野球甜燒餅」應援，以台南北門井仔腳成功鹽、白芝麻與雙目糖等材料搭配，口感香甜酥脆，金黃餅皮包裹焦糖煉乳內餡，象徵「金黃勝利、甜美成果」，也寓意台灣隊場場開轟、場場得分。

他也提到，未來若中華隊成功晉級複賽，將再提供1000個野球甜燒餅供民眾應援，期許台灣一路奪冠。

台南市政府5日至8日在永華市政中心西側廣場及新營南瀛綠都心公園架設大型螢幕，除同步轉播精彩賽事外，也安排主持人帶動氣氛與啦啦隊應援演出，歡迎球迷攜帶創意加油道具，共同營造熱血氛圍，為中華隊應援。

2026世界棒球經典賽（WBC）明天將在日本東京開賽，中華隊賽程預計從5日至8日，為號召球迷應援中華隊，立委陳亭妃（右）5日將在永華市政中心西側廣場發放600份限量「野球甜燒餅」，力挺台灣力拼完勝。記者萬于甄／攝影
「野球甜燒餅」以台南北門井仔腳成功鹽、白芝麻與雙目糖等材料搭配，口感香甜酥脆，金黃餅皮包裹焦糖煉乳內餡，象徵「金黃勝利、甜美成果」，也寓意台灣隊場場開轟、場場得分。記者萬于甄／攝影
相關新聞

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／王建民13年前屠澳救了中華隊 曾豪駒期待徐若熙跨越「建仔障礙」

世界棒球經典賽開打20年，第6屆賽事明天上午11點在東京巨蛋點燃戰火，中華、澳洲之戰成為全球首戰，兩隊過去唯一對戰紀錄是在2013年開幕戰，當時中華隊以4：1獲勝，最後也順利搶到八強門票，寫下隊史最佳紀錄。

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，此次挑戰世界棒球經典賽是否會有其他想法？昨天官辦練習日上見到端倪，而隊長陳傑憲透露背後故事，其實是費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前的靈機一動。

經典賽／林家正傳球罩門卡在一個點 高志綱、蔣少宏幫解惑盼他更篤定

昨天打完官辦熱身賽，宮崎Sokken球場上仍有持續揮汗的身影，首席兼捕手教練高志綱帶領林家正針對傳球阻殺開起研討課，高志綱透露問題只出在「一個點」，昨天的惡補之後，今天在東京巨蛋的官辦練球日上已經看到成效。

經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

中華隊挑戰世界棒球經典賽，將在明天遇上上屆八強球隊澳洲隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對於此戰表露高度信心，喊話：「不只先發投手，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備。」

