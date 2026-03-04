經典賽／台南雙場同步轉播 陳亭妃發放限量野球甜燒餅應援

2026世界棒球經典賽（WBC）明天將在日本東京開賽，中華隊賽程預計從5日至8日，台南市政府此次也在安平、新營同步舉辦戶外轉播活動，因明天適逢平日，為號召球迷應援中華隊，立委陳亭妃將在永華市政中心西側廣場發放600份限量「野球甜燒餅」，力挺台灣力拼完勝。

陳亭妃表示，台灣是享譽國際的「棒球王國」，每逢國際賽事都能凝聚全民的情感，明天早上台灣首戰將對上澳洲，士氣不能輸、氣勢不能少，因此邀集久久津乳酪本舖創辦人黃威達發想製作「野球甜燒餅」，明天將在轉播活動現場發放給球迷，希望大家一起來應援。

烘焙師黃威達說，傳統甜燒餅包裝時，表面容易沾黏在包裝袋上，此次經過研發改良，且適逢WBC球賽來臨而製成「野球甜燒餅」應援，以台南北門井仔腳成功鹽、白芝麻與雙目糖等材料搭配，口感香甜酥脆，金黃餅皮包裹焦糖煉乳內餡，象徵「金黃勝利、甜美成果」，也寓意台灣隊場場開轟、場場得分。

他也提到，未來若中華隊成功晉級複賽，將再提供1000個野球甜燒餅供民眾應援，期許台灣一路奪冠。

台南市政府5日至8日在永華市政中心西側廣場及新營南瀛綠都心公園架設大型螢幕，除同步轉播精彩賽事外，也安排主持人帶動氣氛與啦啦隊應援演出，歡迎球迷攜帶創意加油道具，共同營造熱血氛圍，為中華隊應援。

2026世界棒球經典賽（WBC）明天將在日本東京開賽，中華隊賽程預計從5日至8日，為號召球迷應援中華隊，立委陳亭妃（右）5日將在永華市政中心西側廣場發放600份限量「野球甜燒餅」，力挺台灣力拼完勝。記者萬于甄／攝影