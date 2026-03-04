經典賽／豪華打線單局三轟 多明尼加19安攻下12分大勝老虎

美洲強權多明尼加今天在熱身賽交手老虎，老虎雖在前兩局攻下三分，但多明尼加火力更兇猛，全場揮出19安攻下12分，其中第四局單局三轟攻下五分，終場12：4獲勝。

老虎新秀麥克戈尼（Kevin McGonigle）首局從多明尼加先發塞佛里諾（Luis Severino）手中揮出首球首打席全壘打，二局上再補上2分打點安打，不過多明尼加馬上在二局下靠威爾斯（Austin Wells）與帕多摩（Geraldo Perdomo）敲安和馬提（Ketel Marte）高飛犧牲打將比分追成3：3平手。

四局上雖然老虎再下一城要回領先，不過多明尼加下半局先靠塔提斯（Fernando Tatis Jr.）長打追平比數，接著索托（Juan Soto）、馬恰多（Manny Machado）和卡米奈羅（Junior Caminero）先後揮出全壘打，多明尼加取得8：4領先，隨後第五第六局再持續拉開比分，最終以12：4擊敗老虎。

多明尼加今天共六人有雙安以上表現，其中塔提斯猛打賞貢獻兩分打點，不過卡米奈羅更猛，繳出「鐵支」的四安表現，揮出一支陽春砲。