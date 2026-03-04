國手對國手！專業球評坐鎮 竹市WBC直播派對升級「職棒級解析」

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打，全台各地紛紛舉辦戶外轉播活動，但新竹市這一次明顯不同。市府於後站停車場打造的WBC直播派對，不僅有大螢幕同步東京巨蛋賽事，更由前職棒一軍名將、即將上任的副市長林琨瀚親自擔任「現場球評」，即時解析戰術與攻守關鍵，讓球迷看得更專業、更深入。

3月6日中日大戰當天，市長高虹安與林琨瀚將到場與球迷互動。林琨瀚除分享球員時期經驗外，也將從守備站位、投捕配球到臨場調度層層剖析，帶領球迷看懂比賽細節。不同於一般僅播放畫面的轉播活動，新竹場多了職棒層級的專業講評，讓觀賽體驗全面升級。

林琨瀚曾效力於中華職棒與台灣大聯盟，擁有多年一軍實戰經驗。市府表示，這是新竹身為運動城市的底蘊展現，也是全台少見由「退役職棒球員親自坐鎮講評」的戶外直播派對。

活動現場同時安排樂天女孩連日帶動應援，3月8日還有Dragon Beauties小龍女熱血演出，結合專業分析與熱力應援，打造最具層次的WBC觀賽體驗。