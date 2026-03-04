聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／史肯斯3局送4K失1分 美國鑽石打線15：1打爆巨人
經典賽冠軍熱門美國隊在熱身賽大顯神威，今天美國交手巨人打線大爆發，全場揮出19支安打，包含2發全壘打攻下15分，加上7名投手合力僅失1分，終場15：1大勝對手。
首局美國隊長賈吉（Aaron Judge）安打助隊先馳得點2：0，四局布萊格曼（Alex Bregman）揮出陽春砲、六局安東尼（Roman Anthony）補上兩分砲，美國取得7：1領先，第七局更是攻下6分大局，羅利（Cal Raleigh）第九局再補上2分打點安打，美國整場共打回15分。
美國今天共15名打者有安打紀錄，其中賈吉、羅利、威特（Bobby Witt Jr.）和哈波（Bryce Harper）則有雙安演出。
塞揚史肯斯（Paul Skenes）今天擔任先發，主投3局送4K失1分，小熊左投柏伊德（Matthew Boyd）接替登板投2.2局無失分，史皮爾（Gabe Speier）、米勒（Mason Miller）也有出賽紀錄，本場因美國隊想測試投手，因此一共打了10局，美國七名投手合計飆出12次三振僅失1分。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。