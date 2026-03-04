經典賽／史肯斯3局送4K失1分 美國鑽石打線15：1打爆巨人

昨天打完官辦熱身賽，宮崎Sokken球場上仍有持續揮汗的身影，首席兼捕手教練高志綱帶領林家正針對傳球阻殺開起研討課，高志綱透露問題只出在「一個點」，昨天的惡補之後，今天在東京巨蛋的官辦練球日上已經看到成效。

2026-03-04 12:35