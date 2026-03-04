快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

經典賽／史肯斯3局送4K失1分 美國鑽石打線15：1打爆巨人

聯合新聞網／ 綜合報導
塞揚史肯斯（Paul Skenes）今天擔任先發，主投3局送4K失1分。 法國新聞社
塞揚史肯斯（Paul Skenes）今天擔任先發，主投3局送4K失1分。 法國新聞社

經典賽冠軍熱門美國隊在熱身賽大顯神威，今天美國交手巨人打線大爆發，全場揮出19支安打，包含2發全壘打攻下15分，加上7名投手合力僅失1分，終場15：1大勝對手。

首局美國隊長賈吉（Aaron Judge）安打助隊先馳得點2：0，四局布萊格曼（Alex Bregman）揮出陽春砲、六局安東尼（Roman Anthony）補上兩分砲，美國取得7：1領先，第七局更是攻下6分大局，羅利（Cal Raleigh）第九局再補上2分打點安打，美國整場共打回15分。

美國交手巨人打線大爆發，全場揮出19支安打，包含2發全壘打攻下15分，圖為賈吉。 美聯社
美國交手巨人打線大爆發，全場揮出19支安打，包含2發全壘打攻下15分，圖為賈吉。 美聯社

美國今天共15名打者有安打紀錄，其中賈吉、羅利、威特（Bobby Witt Jr.）和哈波（Bryce Harper）則有雙安演出。

塞揚史肯斯（Paul Skenes）今天擔任先發，主投3局送4K失1分，小熊左投柏伊德（Matthew Boyd）接替登板投2.2局無失分，史皮爾（Gabe Speier）、米勒（Mason Miller）也有出賽紀錄，本場因美國隊想測試投手，因此一共打了10局，美國七名投手合計飆出12次三振僅失1分。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／王建民13年前屠澳救了中華隊 曾豪駒期待徐若熙跨越「建仔障礙」

世界棒球經典賽開打20年，第6屆賽事明天上午11點在東京巨蛋點燃戰火，中華、澳洲之戰成為全球首戰，兩隊過去唯一對戰紀錄是在2013年開幕戰，當時中華隊以4：1獲勝，最後也順利搶到八強門票，寫下隊史最佳紀錄。

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，此次挑戰世界棒球經典賽是否會有其他想法？昨天官辦練習日上見到端倪，而隊長陳傑憲透露背後故事，其實是費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前的靈機一動。

經典賽／林家正傳球罩門卡在一個點 高志綱、蔣少宏幫解惑盼他更篤定

昨天打完官辦熱身賽，宮崎Sokken球場上仍有持續揮汗的身影，首席兼捕手教練高志綱帶領林家正針對傳球阻殺開起研討課，高志綱透露問題只出在「一個點」，昨天的惡補之後，今天在東京巨蛋的官辦練球日上已經看到成效。

經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

中華隊挑戰世界棒球經典賽，將在明天遇上上屆八強球隊澳洲隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對於此戰表露高度信心，喊話：「不只先發投手，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備。」

