快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／「USA穿上胸前有特殊意義」 美國隊熱身賽首戰大秀火力

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
美國隊第一場熱身賽對上舊金山巨人隊，包含布萊格曼開轟，打了10局以15：1大勝收場。截圖自USA Baseball X
美國隊第一場熱身賽對上舊金山巨人隊，包含布萊格曼開轟，打了10局以15：1大勝收場。截圖自USA Baseball X

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組賽事明天率先開打，分在B組的美國隊則是在今天進行首場官辦熱身賽，對上舊金山巨人隊，打了10局以15：1大勝收場，展現出「復仇者聯盟」強勢挑戰冠軍的氣勢。

美國隊在首場熱身賽就進行強大的火力放送，打線幾乎局局有攻勢，全場合計掃出19支安打，包括布萊格曼（Alex Bregman）的一發全壘打，豪取15分，守備上則是0失誤。

為了讓更多投手能出賽，這場比賽進行10局，史肯斯（Paul Skenes）先發3局失1分、送出4次三振；柏伊德（Matthew Boyd）中繼2.2局挨2安、賞4K；後4局由貝德納（David Bednar）、米勒（Mason Miller）、賈克斯（Griffin Jax）、史皮爾（Gabe Speier）各投1局無失分。

美國隊「合體」後的首場比賽，總教練德羅沙（Mark DeRosa）直言：「我認為把USA穿上胸前有一些特殊的意義。」他認為，從選手們今天的表現就能看出這一點，「我很自豪他們每一個人都留下來，也都想要上場比賽，他們很無私且配合團隊調度，真的很棒。」

布萊格曼表示，能看到這樣的美國隊真的很棒，「我感覺這支球隊已經有很好的凝聚力，大家都非常專注，也已經等不及迎接正式比賽。」

此戰美國隊排出的先發打線，前三棒依序為威特（Bobby Witt Jr.）、哈波（Bryce Harper）、「美國隊長」賈吉（Aaron Judge），且都繳出雙安表現，用強悍的攻擊火力提供投手安定感，後援登板的賈克斯就說：「他們消除了所有的緊張感。」

賈克斯表示：「前三棒是聯盟最頂尖的球員，之後面對到後半段打線，依舊沒有喘息的空間，真的很難對付，他們給了你全世界最的信心，你知道我們每場比賽都會打下至少6分，如果我們投手能夠像今天這樣，只讓對手得1分，我們可以贏下很多比賽。」

經典賽 史肯斯 Aaron Judge Alex Bregman

延伸閱讀

經典賽／傳承金牌精神 美國隊找來奧運23金菲爾普斯激勵團隊

經典賽／費爾柴德當攻勢發動機 打擊與守備都讓曾總放心

經典賽／鈴木誠也開轟收拾阪神 大谷翔平官辦熱身賽5支0結束

經典賽／WBC官辦熱身賽 吉田正尚出戰老東家歐力士轟126公尺巨砲

相關新聞

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／王建民13年前屠澳救了中華隊 曾豪駒期待徐若熙跨越「建仔障礙」

世界棒球經典賽開打20年，第6屆賽事明天上午11點在東京巨蛋點燃戰火，中華、澳洲之戰成為全球首戰，兩隊過去唯一對戰紀錄是在2013年開幕戰，當時中華隊以4：1獲勝，最後也順利搶到八強門票，寫下隊史最佳紀錄。

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，此次挑戰世界棒球經典賽是否會有其他想法？昨天官辦練習日上見到端倪，而隊長陳傑憲透露背後故事，其實是費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前的靈機一動。

經典賽／林家正傳球罩門卡在一個點 高志綱、蔣少宏幫解惑盼他更篤定

昨天打完官辦熱身賽，宮崎Sokken球場上仍有持續揮汗的身影，首席兼捕手教練高志綱帶領林家正針對傳球阻殺開起研討課，高志綱透露問題只出在「一個點」，昨天的惡補之後，今天在東京巨蛋的官辦練球日上已經看到成效。

經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

中華隊挑戰世界棒球經典賽，將在明天遇上上屆八強球隊澳洲隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對於此戰表露高度信心，喊話：「不只先發投手，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。