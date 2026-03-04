經典賽／「USA穿上胸前有特殊意義」 美國隊熱身賽首戰大秀火力

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組賽事明天率先開打，分在B組的美國隊則是在今天進行首場官辦熱身賽，對上舊金山巨人隊，打了10局以15：1大勝收場，展現出「復仇者聯盟」強勢挑戰冠軍的氣勢。

美國隊在首場熱身賽就進行強大的火力放送，打線幾乎局局有攻勢，全場合計掃出19支安打，包括布萊格曼（Alex Bregman）的一發全壘打，豪取15分，守備上則是0失誤。

為了讓更多投手能出賽，這場比賽進行10局，史肯斯（Paul Skenes）先發3局失1分、送出4次三振；柏伊德（Matthew Boyd）中繼2.2局挨2安、賞4K；後4局由貝德納（David Bednar）、米勒（Mason Miller）、賈克斯（Griffin Jax）、史皮爾（Gabe Speier）各投1局無失分。

美國隊「合體」後的首場比賽，總教練德羅沙（Mark DeRosa）直言：「我認為把USA穿上胸前有一些特殊的意義。」他認為，從選手們今天的表現就能看出這一點，「我很自豪他們每一個人都留下來，也都想要上場比賽，他們很無私且配合團隊調度，真的很棒。」

布萊格曼表示，能看到這樣的美國隊真的很棒，「我感覺這支球隊已經有很好的凝聚力，大家都非常專注，也已經等不及迎接正式比賽。」

此戰美國隊排出的先發打線，前三棒依序為威特（Bobby Witt Jr.）、哈波（Bryce Harper）、「美國隊長」賈吉（Aaron Judge），且都繳出雙安表現，用強悍的攻擊火力提供投手安定感，後援登板的賈克斯就說：「他們消除了所有的緊張感。」

賈克斯表示：「前三棒是聯盟最頂尖的球員，之後面對到後半段打線，依舊沒有喘息的空間，真的很難對付，他們給了你全世界最的信心，你知道我們每場比賽都會打下至少6分，如果我們投手能夠像今天這樣，只讓對手得1分，我們可以贏下很多比賽。」