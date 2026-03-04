經典賽／大谷翔平與日本隊赴東京 球迷湧入新幹線車站

世界棒球經典賽（WBC）C組東京預賽將在明天開打，日本代表隊今天搭乘新幹線前往東京，許多球迷為了一睹大谷翔平等球星而湧入車站。車站為了防止出現混亂，派員維持秩序。

「產經體育」報導，日本隊已經在大阪巨蛋（又稱京瓷巨蛋大阪）結束兩場WBC熱身賽，包含大谷翔平在內的日本隊成員，今天上午從新大阪站搭乘新幹線前往東京都準備賽事。

儘管今天是平日，新大阪車站上午仍湧入大批球迷，只為一睹大谷翔平等日本隊成員的風采。

車站方面與警方出動約50人維持秩序，而且還封閉中央手扶梯、廣播禁止穿越綠色車廂，以避免發生混亂。

月台上也擠滿球迷，在選手登上車廂時，還有人一邊用手機拍攝，一邊高喊選手姓名。載著球員的新幹線列車在眾多民眾目送下準時發車，朝著力拚連霸的正式賽事舞台前進。

這屆WBC的20支隊伍分為A、B、C、D共4組，每組有5隊在預賽較量，各組取前2名晉級在美國舉辦的複賽。中華隊與日本、澳洲、韓國、捷克分在C組，C組賽事將在3月5日至10日於東京巨蛋舉行。

日本在預賽首戰將在6日對上中華隊，7日的第二場預賽將與韓國較勁，接著在8日與澳洲對戰，並預計在10日與捷克較量。