快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／12強後再重回東京巨蛋 陳傑憲幫年輕球員「導覽」

中央社／ 東京4日電
2026世界棒球經典賽將於明天開打，中華隊隊長陳傑憲（中）與球隊在東京巨蛋一同熱身。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽將於明天開打，中華隊隊長陳傑憲（中）與球隊在東京巨蛋一同熱身。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

中華隊2024年在東京巨蛋奪下12強賽冠軍，世界棒球經典賽（WBC）再度回到東京巨蛋，隊長陳傑憲表示，期待能有什麼表現，透露有替還沒來過東京巨蛋的年輕選手「導覽」東京巨蛋。

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽明天在東京巨蛋開打，中華隊5日首戰澳洲，今天安排官方練球，隊長陳傑憲在記者會上表示，對於東京巨蛋並不陌生，年輕時就來過幾次，2024年中華隊在東京巨蛋奪冠，很開心可以再度走進來。

陳傑憲透露，球隊中有很多首度踏入東京巨蛋的年輕選手，今天進到巨蛋有先幫忙介紹一下，大家都很期待可以有好表現，稱讚東京巨蛋是很棒的球場。

從世界12強賽、經典賽資格賽到經典賽，陳傑憲表示，每批球員都不一樣，氛圍當然會因為各自喜好改變，但教練團都一樣，身為隊長跟教練團間的溝通沒有太大問題，透過相處、默契，找出帶領團隊的方向。

陳傑憲也提到，這次比較辛苦的地方，是旅外球員比較晚才加入團隊，只有短短幾天的時間可以配合，但感受到大家都想拚的企圖心，旅外球員帶著興奮、期待的心情加入，盼把渴望的態度延續下去，凝聚起來、面對明天開打的比賽。

經典賽 陳傑憲

延伸閱讀

經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

經典賽／不想再當悲劇主角 「南韓隊長」李政厚目標9連勝重現榮耀

經典賽／中華隊「完全體」宮崎亮相 陳傑憲：不要想著依靠誰

相關新聞

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／王建民13年前屠澳救了中華隊 曾豪駒期待徐若熙跨越「建仔障礙」

世界棒球經典賽開打20年，第6屆賽事明天上午11點在東京巨蛋點燃戰火，中華、澳洲之戰成為全球首戰，兩隊過去唯一對戰紀錄是在2013年開幕戰，當時中華隊以4：1獲勝，最後也順利搶到八強門票，寫下隊史最佳紀錄。

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，此次挑戰世界棒球經典賽是否會有其他想法？昨天官辦練習日上見到端倪，而隊長陳傑憲透露背後故事，其實是費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前的靈機一動。

經典賽／林家正傳球罩門卡在一個點 高志綱、蔣少宏幫解惑盼他更篤定

昨天打完官辦熱身賽，宮崎Sokken球場上仍有持續揮汗的身影，首席兼捕手教練高志綱帶領林家正針對傳球阻殺開起研討課，高志綱透露問題只出在「一個點」，昨天的惡補之後，今天在東京巨蛋的官辦練球日上已經看到成效。

經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

中華隊挑戰世界棒球經典賽，將在明天遇上上屆八強球隊澳洲隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對於此戰表露高度信心，喊話：「不只先發投手，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。