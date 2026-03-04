經典賽／12強後再重回東京巨蛋 陳傑憲幫年輕球員「導覽」

中華隊2024年在東京巨蛋奪下12強賽冠軍，世界棒球經典賽（WBC）再度回到東京巨蛋，隊長陳傑憲表示，期待能有什麼表現，透露有替還沒來過東京巨蛋的年輕選手「導覽」東京巨蛋。

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽明天在東京巨蛋開打，中華隊5日首戰澳洲，今天安排官方練球，隊長陳傑憲在記者會上表示，對於東京巨蛋並不陌生，年輕時就來過幾次，2024年中華隊在東京巨蛋奪冠，很開心可以再度走進來。

陳傑憲透露，球隊中有很多首度踏入東京巨蛋的年輕選手，今天進到巨蛋有先幫忙介紹一下，大家都很期待可以有好表現，稱讚東京巨蛋是很棒的球場。

從世界12強賽、經典賽資格賽到經典賽，陳傑憲表示，每批球員都不一樣，氛圍當然會因為各自喜好改變，但教練團都一樣，身為隊長跟教練團間的溝通沒有太大問題，透過相處、默契，找出帶領團隊的方向。

陳傑憲也提到，這次比較辛苦的地方，是旅外球員比較晚才加入團隊，只有短短幾天的時間可以配合，但感受到大家都想拚的企圖心，旅外球員帶著興奮、期待的心情加入，盼把渴望的態度延續下去，凝聚起來、面對明天開打的比賽。